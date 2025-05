Suurbritannia ja EL tugevdavad kaitsekoostööd

Briti peaminister Keir Starmer ütles, et sõlmitud kokkulepped vähendavad bürokraatiat, kasvatavad Briti majandust ja taaskäivitavad viis aastat pärast Brexitit suhted EL-iga.

Suurbritannia ja EL-i uus kaitse- ja julgeolekupartnerlus võimaldab Suurbritanniale juurdepääsu EL-i 150 miljardi euro suurusele kaitselaenude programmile.

Kokkuleppele jõuti ka püügiõigustega seotud küsimuses ning EL-i kalalaevadel Briti vetes kalastamist lubavat lepet pikendati 12 aasta võrra. Samuti lubati teha koostööd põllumajanduse ja toiduainete eeskirjade valdkonnas.

"On aeg vaadata tulevikku. On aeg liikuda edasi vanadelt vaidlustelt ja poliitilistelt tülidelt, et leida kaine mõistus ja praktilised lahendused, mis annavad Briti rahva jaoks parima tulemuse," ütles Starmer.