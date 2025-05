Euroopa Liit annab USA rahast ilma jäänud Raadio Vaba Euroopale 5,5 miljonit

"Filtreerimata sisu kasvava leviku ajal on sõltumatu ajakirjandus olulisem kui kunagi varem," ütles EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas teisipäeval Brüsselis pärast EL-i välisministrite kohtumist otsusest teatades. "See toetab Raadio Vaba Euroopa elutähtsat tööd," lisas ta, kirjeldades ajakirjanikele välissuhete nõukogu otsust kui lühiajalist hädaabirahastust, et pakkuda sõltumatule ajakirjandusele turvavõrku.

Euroopa Liidu rahaline lubadus tuleb pärast seda, kui Trump käskis märtsis toetused lõpetada osana ulatuslikest jõupingutustest USA valitsuse vähendamiseks. Kriitikud ütlesid, et see samm võib hävitada haruldase usaldusväärse uudisteallika autoritaarsetes riikides.

USA ringkonnakohtu kohtunik peatas ajutiselt lõpetamiskorralduse, kuid föderaalne apellatsioonikohus blokeeris mais selle otsuse.

Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus loodi külma sõja ajal, et jõuda vabast meediast ilma jäetud kommunistlike riikide inimesteni. Prahas asuva peakorteriga meediakanal edastab endiselt saateid Ida-Euroopa riikidesse, sealhulgas Venemaale ja Ukrainasse.

Tšehhi Vabariik kui meediakanali asukohariik on survestanud Euroopat leidma rahastamist selle tegevuse jätkamiseks.

"Meie eesmärk on jätkata missiooni ja see missioon pakub vaba ja õiglast teavet Venemaa, Valgevene ja Iraani ühiskondadele," ütles Tšehhi välisminister Jan Lipavsky Reutersile pärast ministrite kohtumist.

Rootsi teatas mai alguses, et annetab Raadio Vaba Euroopale /Raadio Vabadusele 20 miljonit krooni (2,07 miljonit dollarit), öeldes, et USA otsus tähendab, et paljude riikide inimesed võivad kaotada juurdepääsu vabale meediale.