Trump sulgeb Ameerika Hääle

Üks valitsusasutustest, mida presidendi täidesaatva korraldusega soovitakse lammutada, on USA globaalse meedia agentuur ((USAGM), mis on Ameerika Hääle (VOA) ja Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL) katusorganisatsioon.

Ameerika Hääle direktor Michael Abramowitz ütles, et peaaegu kogu tema 1300 ajakirjanikust, produtsendist ja assistendist koosnev personal on pandud halduspuhkusele, mis seiskab peaaegu 50 keeles uudiseid edastava meediakanali töö.

"Olen sügavalt kurb, et esimest korda 83 aasta jooksul vaigistatakse Ameerika Hääl," ütles Abramowitz sotsiaalmeedias tehtud postituses, öeldes, et sellel on olnud oluline roll "võitluses vabaduse ja demokraatia eest kogu maailmas".

USAGM lõpetas ka toetused Raadiole Vaba Euroopa / Raadio Vabadus, mille toimetused teevad saateid Ida-Euroopa riikidesse, sealhulgas Venemaale ja Ukrainasse, ning Raadio Vaba Aasiale, mis edastab saateid Hiinasse ja Põhja-Koreasse.

Trumpi juhised näivad hävitavat organisatsiooni, mis on autoritaarsetes riikides üks väheseid usaldusväärsete uudiste allikaid, märkis uudisteagentuur Reuters.

1942. aastal natsipropaganda vastu võitlemiseks asutatud Ameerika Hääl jõuab praegu nädalas 360 miljoni inimeseni. USAGM annab kokku tööd ligikaudu 3500 inimesele, organisatsiooni eelarve oli 2024. aastal 886 miljonit dollarit, selgub tema viimasest aruandest kongressile.

Kari Lake, endine Arizona uudisteankur ja Trumpi lojalist kes kandideeris edutult nii kuberneriks kui senatisse ja kelle Trump valis VOA juhiks, tegi avalduse, milles kirjeldas USAGM-i kui hiiglaslikku mädapaiset ja koormat Ameerika maksumaksjale ning ütles, et see ei ole päästetav. Lake teatas USAGM-i vanemnõunikuna esinedes, et kahandab agentuuri seaduse alusel minimaalse võimaliku suuruseni.

Sulgemisotsusele järgnes kriitika

Tšehhi välisminister Jan Lipavsky ütles, et Raadio Vaba Euroopa on olnud totalitaarse võimu all oleva elanikkonna majakaks. "Valgevenest Iraanini, Venemaalt Afganistanini on RFE ja Ameerika Hääl ühed vähesed tasuta allikad vabaduseta elavatele inimestele," kirjutas ta sotsiaalmeediakanalis X.

Washingtoni riikliku pressiklubi president Mike Balsamo tegi avalduse, milles ütles, et VOA kärped õõnestavad Ameerika pühendumust vabale ja sõltumatule ajakirjandusele.

"Aastakümneid on Ameerika Hääl pakkunud faktidel põhinevat sõltumatut ajakirjandust auditooriumile üle kogu maailma, sageli kohtades, kus ajakirjandusvabadust ei eksisteeri," ütles Balsamo.

Pariisis asuv organisatsioon Piirideta Reporterid kritiseeris samuti sammu, öeldes, et see ähvardab ajakirjandusvabadust kogu maailmas ja teeb olematuks Ameerika 80-aastase ajaloo vaba infovahetuse toetamisel.

Raadio Vaba Aasia (RFA) president Bay Fang ütles, et selle rahastamise tühistamine on "tasu diktaatoritele ja despootidele, sealhulgas Hiina kommunistlikule parteile, kes ei sooviks midagi paremat kui see, et nende mõju jääks kontrollimatuks".

Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus märgib oma veebisaidil, et Venemaa valitsus on kuulutanud selle "ebasoovitavaks organisatsiooniks" ning hoiatab lugejaid Venemaal ja Venemaa okupeeritud Ukrainas, et selle sisu meeldimise või jagamise eest võib neid oodata trahv või vanglakaristus.

Mõned USA vabariiklased on süüdistanud VOA-d ja teisi riigieelarvest rahastatavaid meediaväljaandeid kaldumises konservatiivide vastu ning nõudnud nende sulgemist osana tehnoloogiamiljardäri Elon Muski juhitava valitsuse tõhususe osakonna (DOGE) tegevusest valitsusasutusi ja nende personali kärpida. Seni on DOGE kaotanud enam kui 100 000 töökohta 2,3 miljonist föderaalsest tsiviiltöötajast, külmutanud välisabi ning tühistanud tuhandeid programme ja lepinguid.

Lisaks USAGM-ile oli Trumpi korraldus suunatud ka föderaalsele vahendus- ja lepitusteenistusele, Woodrow Wilsoni rahvusvahelisele teadlaste keskusele, muuseumi- ja raamatukoguteenuste instituudile, USA kodutute asutustevahelisele nõukogule, kogukonna arengu finantsasutuste fondi ja vähemusettevõtete arendusagentuurile.

Valge Maja ütles oma avalduses, et presidendi korraldused tagavad, et maksumaksjad ei oleks enam radikaalse propaganda konksu otsas, enne kui tõi välja oma kriitika VOA kohta, sealhulgas süüdistused selle vasakpoolsuses.