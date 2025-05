Ott Lumi: koalitsioonilepe on ametnike nägu

"Ma võtaks kokku selle dokumendi fraasiga, et tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Suunad ja mõtted iseenesest on nagu õiged, aga kui me mõtleme valdkondade peale, näiteks tervishoid, ühistransport, haridus, siis, kui see valitsus on koalitsioonileppe raames välja hõiganud, et nad tahavad olla parempoolsed valitsejad, siis tegelikult sellist ideoloogilist nihet sealt välja ei tule," ütles Lumi.

"On tunda, et erinevaid mõtteid on arutatud, aga kõik need on kuidagi lõpuni välja hääldamata. Ta on ka natuke liiga ametnike nägu. Sellist klassikalist poliitilisust sealt liiga palju ei paista," lisas ta.

"On näha, et huvirühmad on käinud koos, aga tegelikult need asjad ei ole otsustavalt vormunud poliitiliseks suunaks," märkis Lumi.

Lumi sõnul on leppes originaalsust ja ambitsioonikust vähe. "See ongi üks asi, mida ma välja tooks," sõnas Lumi.

Samas pidas Lumi positiivseks, et riigikaitse on siiski suuremat tähelepanu saanud. Teise positiivse suunana tõi Lumi välja peaministri kokku kutsutud bürokraatia vähendamise töörühma töö.

Lumi rääkis veel, et dokumendist ei paista ka pikaajalisi otsuseid.

Rääkides sellest, kui kaua praegune valitsuskoalitsioon kesta võiks, ütles Lumi, et see sõltub suuresti Eesti 200-st. "Kas nad peavad vastu? Eriti vaadates sügisesse, tekib küsimus, et mis neist saab pärast valimisi. See on võtmeküsimus," lausus Lumi.

"Üldvalimisteni ei ole ka väga palju aega. Ma ei usu, et ka muud valitsust tuleb. Moel või teisel Reformierakonna vaade on ka selles, et nad on ikkagi kogu selle valitsusperioodi jooksul võimul. Ma ei ennusta seal mingit suurt muutust," rääkis Lumi.