Liverpooli võiduparaadil rahva hulka sõitnud auto vigastas ligi 50 inimest

Võimude teatel viidi haiglasse 27 inimest, kellest neli olid lapsed. Üks laps ja üks täiskasvanu on raskes seisundis. Tuletõrjujatel tuli vabastada neli sõiduki alla jäänud inimest. Paarikümnele kergemalt vigasaanule anti abi kohapeal.

Politsei arreteeris 53-aastase valge Briti mehe Liverpooli piirkonnast, kes oli auto juht, mis sõitis linnas pidutsenud rahva sekka. Politsei teatas, et ei pea juhtumit terrorismiks.

Kuna enamik inimesi ei olnud kevadisel pangapühal tööl, kogunesid sajad tuhanded fännid vaatama, kuidas Liverpooli meeskond Inglise Premier League'i karikaga kahekordses katuseta bussis läbi kesklinna sõitis.

Liverpooli politsei vestlemas sündmuskohal kannatanuga. Autor/allikas: SCANPIX/PA via AP/Owen Humphreys

Pealtnägija sõnul juhtus kokkupõrge umbes 10 minutit pärast seda, kui meeskonda vedanud buss oli Water Streetil mööda sõitnud, vahendas BBC. Sotsiaalmeediasse postitatud videotes oli näha inimeste õhkupaiskumist, kui auto pealtvaatajate sekka paiskus.

Kui auto peatus, piirasid vihased fännid selle ümber ja hakkasid aknaid purustama, kuid politseinikud sekkusid, et takistada neil juhini jõudmist.

"Usume, et see on üksikjuhtum ja me ei otsi praegu sellega seoses kedagi teist. Juhtumit ei käsitleta terrorismina," ütles ajutine Liverpooli peakonstaabli asetäitja Jenny Sims ajakirjanikele.

Starmer: minu mõtted on kõigi kannatanutega

Peaminister Keir Starmerit sõnas esmaspäeva õhtul tehtud avalduses, et Liverpoolis toimunu on šokeeriv.

"Minu mõtted on kõigi kannatanutega. Tahan tänada politseid ja päästeteenistusi nende kiire ja pideva reageerimise eest sellele šokeerivale juhtumile," lausus Starmer.

Starmer lisas, et teda hoitakse juhtumi asjaoludega kursis.

Liverpoolis sõitis auto võiduparaadil rahva sekka. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Paul ELLIS

Pealtnägija: nägime, et auto oli inimestele otsa sõitnud

Natasha, kes vaatas Liverpooli võidu tähistamise paraadi oma sõbra elutoast, rääkis, et kuulis inimeste karjumist, mille peale läks akna peale olukorda uurima.

"Inimesed kõlasid meeleheitel. Vaatasime aknast välja ja nägime, et auto oli inimestele otsa sõitnud. Me lihtsalt kuulsime karjeid ja karjeid. Olime väga segaduses. Mõned mu sõbrad olid seal all ja auto oli neile nii lähedal. See oli kohutav vaatepilt, keegi ei oodanud seda," sõnas Natasha uudisteagentuurile PA.

Harry oli paraadil koos oma naise ja kahe väikese tütrega, kui ta kokkupõrget pealt nägi.

"See juhtus meist umbes kolme meetri kaugusel. Sõiduk möödus meist paremalt ja rammis lihtsalt kõigi meie kõrval seisvate inimeste sekka," kirjeldas Harry.

"Esialgu kuulsime, kuidas inimesed lihtsalt auto kapotilt maha lendasid. Ma nägin inimesi maas lamamas, teadvuseta inimesi. See oli kohutav." lisas Harry.

Ta kirjeldas ka, kuidas rahvahulgad hakkasid auto aknaklaase purustama, kui juht seisma jäi, enne kui ta uuesti sõitma hakkas.

Suurbritannia rahvusringhäälingu BBC andmetel on politsei sisse piiranud Liverpooli kesklinnas asuva ala.

Kesklinna on paraadi jälgimiseks kogunenud tuhandeid inimesi, millega tähistati Liverpooli jalgpallimeeskonna meistritiitlit.