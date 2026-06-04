Starmer süüdistas Muski sekkumises Briti poliitikasse

Musk on alates 27. maist teinud Briti poliitika kohta üle saja postituse, valdav osa neist puudutab Nowaki mõrva.

Musk on talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil X korduvalt kritiseerinud veel ka Briti politsei tegevust. Ta jagas postitusi ja videoid, milles juhtumit esitleti tõendina "kahetasandilise õigussüsteemi" või "valgetevastase kallutatuse" kohta Suurbritannias.

Muski postitusi on näinud kümned miljonid inimesed ning neid on kajastanud ka Suurbritannia juhtivad väljaanded.

Starmer kommenteeris neljapäeval Muski postitusi ning süüdistas teda lõhede külvamises ja Briti poliitikasse sekkumises.

"Me peame ka riigina kehtestama, kes me oleme, sest Musk on viimastel päevadel taas sekkunud meie poliitikasse, püüdes õhutada lõhesid. Sellised me Suurbritannias ei ole. Suurbritannias oleme mõistlikud ja tolerantsed inimesed. Kui meil on tegemist kohutava juhtumiga nagu Henry Nowaki juhtum, reageerime rahulikult, nagu on teinud tema perekond," rääkis Starmer.

Starmer ei välistanud Nowaki mõrva juhtumiga seotud ametnike võimaliku väärkäitumise uurimise toetamist.

Nowaki mõrv on pälvinud lääne meedias suurt tähelepanu, kuna pärast rünnakut väitis pussitaja Vickrum Digwa politseile, et just tema oli ohver ning Nowak oli teda rassistlikult solvanud. Sündmuskohale saabunud politseinikud uskusid ründajat ja panid raskelt vigastatud Nowaki käed raudu, kuigi too ütles, et teda on pussitatud ja ta ei saa hingata.