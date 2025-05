PPA: kasutasime numbrituvastuskaamerate andmeid eesmärgipäraselt

PPA teenistuslik kontroll numbrituvastuskaamerate kasutusele kinnitas, et PPA on andmeid kasutanud eesmärgipäraselt, tagatud on järelkontrolli võimalus ning andmete õigeaegne kustutamine. Parandamist vajavad päringute põhjenduste selgus, kaamerate paigaldamise ohuhinnangud ning tähistamine.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitševi sõnul on inimeste usaldus selle vastu, kuidas politsei andmeid kasutab, süsteemi taastamise peamine eeldus.

"Tegime teenistusliku kontrolli, et saada kindlus, et oleme kaameratega kogutud andmeid kasutanud sihipäraselt ning säilitanud ja kustutanud neid nõuete järgi," ütles ta.

Belitševi sõnul on tähtis, et kriminaalpolitsei saaks võimalikult kiiresti tagasi võimaluse numbrituvastust kuritegude lahendamisel kasutada ja selle nimel käib aktiivne töö.

"Tõime teenistuslikus kontrollis välja ka selle, millistest õigusaktidest politsei numbrituvastust kasutades lähtunud on. Tegime siseministeeriumile ettepanekud, mis osas numbrituvastust täpsemalt reguleerida, et andmete kogumise ja kasutamise eesmärk oleks üheselt mõistetav," ütles Belitšev.

Belitšev ütles, et politsei kasutab kaameraid rasketes juhtumites selguse saamiseks.

"See võib tähendada narkokuritegude ja autovarguste lahendamist, kelmide rahakullerite tabamist, aga ka näiteks enesetapu kavatsuse teatele reageerimist. Viimasel kahel nädalal on juba ka mitmeid juhtumeid, kus numbrituvastust kasutades oleksime jõudnud kiiremini lahenduseni või inimest aidata või on info kontrollimine osutunud hoopis võimatuks," kirjeldas peadirektor.

Teenistusliku kontrolli käigus analüüsiti terviklikult automaatse numbrituvastussüsteemi kasutamist PPA-s. Kontrolli põhifookuses oli lisaks õiguslikule alusele ka andmetöötluse ja järelevalvemeetmete vastavus kehtivate regulatsioonidega.

Kontroll tõi peamiste positiivsete järeldustena välja, et numbrituvastuskaamerate andmete kasutus on logitud, logid on olemas ja annavad tegevustest selge ülevaate. Samuti on andmete töötlemine olnud eesmärgipärane – numbrituvastuse abil kogutud andmete kohta tehtud päringud on olnud põhjendatud ning neid on kasutatud eeskätt raskete süütegude avastamiseks.

Ligipääs kogutud andmetele on piiratud ametnike ringil, kellel on tööalane põhjendatud vajadus süsteemi kasutamiseks ning andmeid säilitatakse lühiajaliselt ning sisemised mehhanismid andmete kustutamiseks toimivad.

PPA on automaatse numbrituvastuse kasutamisel järginud politsei ja piirivalve seadust, korrakaitseseadust ning siseministri kinnitatud POLIS põhimäärust.

Kriitiliste järeldustena selgus kontrollist, et PPA-s kehtib alates 2021. aastast sisemine protseduur kaamerate paigaldamiseks, mis näeb ette ohuhinnangu koostamise enne kaamera paigaldamist, kuid teenistuslik kontroll tuvastas puudujääke ohuhinnangute koostamise ja säilitamise praktikas – olemasolevat protsessi ei ole alati järjepidevalt rakendatud. PPA uuendab kontrollijärgselt kehtivaid ohuhinnanguid ning kehtestab nende säilitamise ja regulaarse läbivaatamise süsteemse korra.

Samuti märgiti, et avalikus ruumis paiknevate kaamerate tähistamine ei ole olnud ühetaoline – ligikaudu kolmandikul juhtudest puudus kaameral videovalve silt. PPA lubas tähistada kaamerad siltidega ning tegi ettepaneku täpsustada seadust, et videovalve tähistamise reeglid oleks ühtselt arusaadavad.

Numbrituvastuse kasutamise taastamisel muudab PPA päringute põhjenduste sisestamise, et selgituste alusel oleks järelkontrolli tegemine kiirem. Samuti seatakse sisse regulaarsed pistelised järelkontrollid n-ö juhuvalimi alusel. Seni on kontrolle tehtud riskipõhiselt ehk eelnevalt tuvastatud ohumärkide järgi.

Kui seni on numbrituvastuse kasutamise põhimõtted olnud reguleeritud määruse tasandil ja andmete kasutuseesmärk pole üheselt määratud, siis õigusselguse tagamiseks valmistab PPA koos siseministeeriumiga ette ettepanekud, et viia senised määruse tasandil sätestatud kasutuspõhimõtted seaduse tasandile, teatas PPA pressiesindaja.

PPA peadirektor algatas teenistusliku kontrolli numbrituvastuse kohta tänavu 24. aprillil.

Siseminister Igor Taro peatas mai keskel politsei- ja piirivalveameti (PPA) numbrituvastuskaamerate kasutamise vajalike seaduste muutmiseni, võttes arvesse õiguskantsleri esindaja ja andmekaitse inspektsiooni välja toodud õigusliku regulatsiooni täpsustamise vajadust.

"Praeguseks on selgeks saanud, et numbrituvastuskaamerate kasutamine ja neilt saadud teabe talletamine tuleb täpsemalt ja sisulisemalt reguleerida," ütles Taro toona. "Ettevaatusprintsiip inimeste põhiõiguste riive osas kaalub antud olukorras üle otstarbekuse põhimõtte."