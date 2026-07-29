Otse kell 15.30: Taro ja Belitševi ülevaade rändesurvest Eestile

Siseminister Igor Taro ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev annavad kolmapäeval ülevaate kasvanud rändesurvest Eestile. Kell 15.30 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Taro ja Belitšev räägivad siseministeeriumi ja PPA tegevustest, koostööst Läti, Leedu kolleegidega ning lähikuude prognoosist.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on viimasel ajal tõhustanud kontrolli piiril ja transpordisõlmedes, et tabada võimalikke ebaseaduslikke piiriületajaid. Tõenäoliselt saabuvad piiriületajad Eestisse läbi Läti, mille piiril on viimasel ajal kasvanud Valgevene ränderünnakute hulk.

Eelmise nädala reedel teatas PPA, et oli viimase kolme päevaga Tallinnas kinni pidanud kokku 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril.

Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid gruppides ja nad peeti kinni pealinna erinevates kohtades: Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas.

Ühelgi kinni peetud välismaalasel ei olnud kaasas isiku tuvastamist võimaldavat dokumenti, kuid esialgse info kohaselt pärinevad nad Aafrika riikidest.