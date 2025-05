Portaali andmetel valmistub Greni omanik müügiplaani ellu viima

Infralogic kirjutas, et Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Ühendkuningriigis tegutseva kaugkütteettevõtte Gren omanik Partners Group alustas selle aasta alguses ettevõtte müügiks ettevalmistusi ning grupi finantsnõustaja on tehingu juures Morgan Stanley.

Portaali andmetel kaaluvad pakkumise tegemist nii Soome kaugküttevaldkonnas tegutsev taristuinvestor CVC DIF, JP Morgan Asset Management oma Põhjamaade kaugkütte- ja energiateenustepakkuja Adveni kaudu kui ka Adrian Soome Neveli kaudu.

Allikad ütlesid väljaandele, et mittesiduvad pakkumised tehakse juuni alguses ning müük, mille üle on spekuleeritud juba varem, on seni viibinud seepärast, et Partners Group keskendus mullu muude varade müügile.

Gren Grupi tegevjuht Ilkka Niiranen ütles ERR-ile, et tänab huvi eest, kuid ettevõte seda teemat ei kommenteeri.

Greni müügi üle on spekuleeritud juba pikalt. Ettevõte tekkis, kui Soome energiakontsern Fortum müüs 2021. aasta alguses oma Balti riikide ärid 800 miljoni euro eest Šveitsi Partners Groupile.

Gren toimetab Soomes, Eestis, Lätis Leedus ja Ühendkuningriigis enam kui 90 energiatootmisüksusega. Ettevõtte portfellis on 1200 megavatti soojusenergia tootmise võimekust ja 152 megavatti elektritootmisvõimekust. Eestis kuulub ettevõttele Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kohtla-Järve-Jõhvi kaugküttevõrk.