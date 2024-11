Šveitsi fond on tõenäoliselt müümas kaugkütteettevõtet Gren

Mitu Eesti ettevõtlusega seotud inimest on ERR-ile märku andnud, et Šveitsi Partners Group otsib Grenile ostjat. Nagu tavaks ühinemis- ja ülevõtmistehingutega on kõik pooled allkirjastanud asjast konfidentsiaalsuskokkulepped, mistõttu avalikult keegi kommenteerida ei taha.

Samas struktureerib Gren praegu oma tegevust. Hollandisse registreeritud Greni emafirma Gren Holding Company B.V. liidetakse Soome registreeritud tütarfirmaga Gren Estonia Oy. Ettevõtte teate kohaselt emafirmas suuremaid tegevusi ei toimu. Ühinemine plaanitakse lõpule viia 9. detsembriks.

Greni võimalikust müügist on tegelikult spekuleeritud juba pikemat aega. Bloomberg kirjutas näiteks märtsi keskel, et Partners Group Holding AG plaanib divesteerida viie miljardi dollari ulatuses oma infrastruktuuriinvesteeringuid. Muuhulgas ka Bloombergi andmetel 1,5 miljardit eurot väärt oleva Greni.

Bloombergi konkurent Ion Analytics kirjutas 12. novembril, tuginedes neljale allikale, et Partners Group müüb jätkuvalt Greni, Morgan Stanley nõustab müüki ja tehingusse võiks asi jõuda 2025. aastal.

Gren tekkis kui Soome energiakontsern Fortum müüs 2021. aasta alguses oma Balti riikide ärid 800 miljoni euro eest Šveitsi Partners Groupile. Ettevõte on omandanud pidevalt uusi tootmisvõimekusi. Näiteks sel aastal ostis Gren Viljandi kaugküttefirma Esro ja nimetas selle ümber Gren Viljandiks.

Selle aasta juunis ostis Gren 50-protsendilise osaluse Šotimaal Glasgow's tegutsevas South Clyde Energy Centre'is, mis toodab prügist energiat. Samuti lubas Gren selle aasta suvel ehitada Lätis, Acones 200 miljoni euro eest prügist energia tootmise üksuse.

Aasta alguses ostis Gren Lätis Rigas Energia, millele kuulub biomassil töötava koostootmisjaama. Möödunud aastal ostis Gren Equitixilt Ühendkuningriigis 11 soojus- ja elektritootmisüksust. 2022. aasta lõpus ostis Gren Viru Keemia Grupilt Kohtla-Järve, Ahtme, Sompa ja Jõhvi kaugküttevõrgu, mis tegutseb nüüd Gren Viru nime all.

Gren toimetab Soomes, Eestis, Lätis Leedus ja Ühendkuningriigis enam kui 90 energiatootmisüksusega. Ettevõtte portfellis on 1200 megavatti soojusenergia tootmise võimekust ja 152 megavatti elektritootmisvõimekust. Eestis kuulub ettevõttele Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kohtla-Järve-Jõhvi kaugküttevõrk.

Šveitsi Partners Group on rahvusvaheline investeerimisfirma, mille investeerimisportfelli maht selle aasta 30. juuni seisuga oli 149,2 miljardit dollarit.