Tallinnas vaktsineeriti 85 elujõulist jalakat

Vaktsiin ei pruugi päästa ainult inimesi. Esimest korda said kaitsesüsti Tallinna jalakad, et päästa puud tapvast seenhaigusest.

Poolteist aastat tagasi raius Tallinn maha ligikaudu sada jalakasurma nakatunud puud. Tappev seenhaigus levis kulutulena ennekõike Kadriorus, aga on probleemiks mujalgi Eestis. Esimest korda Baltikumis on tänaseks vaktsineeritud 85 elujõulist jalakat. Vajalik süstal ja bioloogiline lahus vertitsillium on pärit Hollandist.

"Kui selle nõelaga saame teha koore alla augukese, siis siit süstlast päästikule vajutades tuleb tilgakene seda materjali. Siis jookseb see süstla otsa ja siis puukoore alla imendub sisse," kirjeldas protsessi arborist Arpo Põld.

Vaktsiini süstitakse iga kümne sentimeetri tagant.

"Tootja ütles, et tegelikkuses ei pea olema ühel kõrgusel, vaid peab olema endal mugav. Et oleks mugav teha, aga terve ringi peab ümber käima, et terve koorealune kiht nii üles kui alla liikuvad voolud saaksid selle kätte," lisas Põld.

"Vaktsiin otseselt ta ei tapa seda jalakasurma tekitajat, aga mingisuguse immuunsuse ta selle suhtes annab. Hollandlased ütlevad, et ikkagi 99 protsenti vaktsineeritud puudest, kui nad on õigeaegselt vaktsineeritud, saab eluiga pikendada ühe hooaja võrra," sõnas Maaülikooli lektor Liina Jürisoo.

Kui eelmine Tallinna linnavõim kutsus kokku jalakakomisjoni, mis tegi vaktsiini maaletoomisel tõhusat tööd, siis uue linnavõimuga jäi puude päästmine pooleli. Õnneks anti protsessile sel kevadel siiski roheline tuli.

"Võrreldes möödunud aastaga, nägin kuivanud puid ikkagi uuesti rohkem. Nii mõnegi puu oleks saanud ilmselt päästa, kui me oleksime alustanud vaktsineerimist eelmise aastaga. Lõpp hea kõik hea. Me vähemalt saame selle protsessiga nüüd siis alustada ja võib-olla Tallinn on eeskujuks ka teistele omavalitsustele," ütles Jürisoo.

Ühe jalaka vaktsineerimine maksab umbes 280 eurot, mis on ekspertide sõnul siiski soodsam, kui puu maha raiuda ja uus kasvatada. Nimekiri puudest, mis vajaksid kaitsesüsti, on umbes kolm korda pikem praegusest loetelust. Näiteks Põhja-Tallinna jalakad ei mahtunud praegu üldse valikusse. Kuna puid tuleb surmast päästmiseks vaktsineerida iga kevad, oleks see vajalik kirjutada linna eelarvesse.