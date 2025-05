Trump kahekordistab tollimaksu terasele

Trump külastas Pennsylvanias Pittsburghi lähistel US Steeli tehast, toetamaks plaanitavat US Steeli müüki Jaapani Nippon Steelile.

Trump sõnas tehases peetud kõnes, et terase ja alumiiniumi tollide tõstmine 50 protsendile kaitseb USA töötajaid.

"Ma usun, et inimesed selle investeeringu taga on praegu väga õnnelikud, sest keegi ei saa varastada teie tööstust," ütles Trump.

Üritusel kuulutas ta välja plaani tõsta tolle terasele, alumiiniumitolli tõstmisest teavitas hiljem oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. Postituse kohaselt hakkavad uued tollid kehtima kolmapäevast, 4. juunst.

Jaapani ettevõte teatas plaanist osta US Steel juba tunamullu. USA tööstuse jaoks märgilise tähendusega kunagise riigi suurima ettevõtte US Steeli müümine välisomanikele tekitas palju vastukaja, eelmine president Joe Biden peatas täitevkorraldusega firma müügi. Ka Trump lubas presidendivalimiste kampaania käigus, et ei luba terasetööstust välisettevõttele müüa.

Tehing Nippon Steeliga liigub siiski edasi ning ootab presidendilt heakskiitu. Trumpi sõnul ei ole ta lõplikku lepet veel näinud.

Siiski on president kampaanialubaduste ajast meelt muutnud, öeldes, et tehing on muutunud varasemaga võrreldes USA töötajate jaoks palju paremaks. Trump rõhutas ka, et ettevõtte peakontor jääb Pittsburghi.

Lepingu osana jäävad USA-le teatud õigused US Steelis, nagu otsustusõigus ettevõtte nõukogu üle.