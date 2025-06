Briti hävitajad hakkavad kandma tuumapomme

Ameerika päritolu ja taktikaliste relvadega varustatud lennukid oleksid Ühendkuningriigi suurim kaitsealane laiendus pärast külma sõda, kirjutas The Times. Keir Starmeri valitsus peab selle sammu osas läbirääkimisi Pentagoniga.

Suurbritannia soovib osta taktikaliste tuumarelvadega varustatud hävituslennukeid, mis laiendaks oluliselt heidutusvõimet, mille eesmärk on seista vastu Venemaa kasvavale ohule.

The Timesi teatel peab Keir Starmeri valitsus selle sammu osas väga tundlikke läbirääkimisi, mis kujutaks endast Suurbritannia heidutusvõime suurimat arengut pärast külma sõda ja tunnistust sellest, et maailm on sisenenud ohtlikumasse tuumaajastusse.

Kaitseminister John Healey ja relvajõudude juht admiral Sir Tony Radakin soovivad hankida Ameerikas toodetud hävituslennukeid, mis on võimelised tulistama gravitatsioonipomme, mille võimsus on väiksem kui tavapärastel tuumarelvadel.

Ka Starmer on plaanile oma toetuse andnud ning usutavasti on peetud läbirääkimisi Pentagoniga.