Tänavuse rannahooaja külm algus rannalisi ei heiduta

Pühapäeval algas ametlikult rannahooaeg. See tähendab, et ujumiskohtades on suve lõpuni vetelpääste. Kevad on olnud külm, kuid jäine vesi sobibki suplemiseks kõige paremini. Sinivetikad ei voha ja vees pole nakkusetekitajaid, ütleb terviseamet.

Tänavune rannahooaeg on külmem kui eelmistel aastatel. Tundub aga, et see eestlaseid ei sega.

"Eile oli esimene rannapäev. Täna on siis teine. Vette ma ei lähe, sest punane lipp on väljas ja vees vist ei tohi olla punase lipuga. Muidu oleksin kindlasti!" sõnas Lauren.

Punane lipp karastunumaid ei takista. Üks vilunud supelsaks ei läinud merre, vaid tuligi läbi mere kusagilt Kopli poolt. Portfelliga.

Pühapäevast on ametlikes randades tööl ka vetelpäästjad. Päästmist rannas õnneks tihti ette ei tule.

"Punane lipp tähendab, et vees on ohtlik ujuda, kuna praegu on päris külm vesi - 7 kraadi. Aga me keelama ei hakka, et nad võivad omal vastutusel ujuma minna," sõnas vetelpäästja Andreas Saulep.

"Päästmist tuleb ette suhteliselt harva - me teeme väga head ennetamistööd. Äkki ühe korra, kui läheb halvasti," lisas vetelpäästja Kairit Kalda.

Lilla lipp tähendab, et vesi on reostunud ja siis vetelpääste vette inimesi ei luba. Praegu on Stroomi rannas parim supluse aeg - vesi on külm, puuduvad sinivetikad ja pole vihma olnud - vesi on puhas.

"Stroomi rannaga on Tallinnas selline olukord, et kui on tugevad vihmasajud, siis tänavatelt haigustekitajad jõuavad kanalisatsiooni ja jõuavad lõpuks siia merevette välja. Siis on seda näha kohe ka nendes proovides, mida terviseamet võtab - veekvaliteet ei ole stabiilne," ütles terviseameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Imre Kaas.

Mais võttis terviseamet kõigist Eesti ujumiskohtadest veeproovi. Kõik vastab nõuetele. Hooldatud rand on hea keskkond ka neile, kes ei kipu vette.

Randa lugema tulnud Johann naudib lihtsalt ilma.

"Loen raamatut "Man's Search For Meaning". Tulen loodusesse, sest ma olen vaene, elan Mustamäel ja seal on ainult hall igal pool ümberringi," sõnas Johann.