Pärnu uue silla sambad saavad peale maalingud

Pärnu uue silla sambaid hakkavad kaunistama Pärnule iseloomulike piltidega maalingud. Sammaste maalimine on kestnud juba ligi kaks kuud ja nüüd on töö lõpusirgel.

Pärnu jõe paremkaldal antakse viimast lihvi uue silla samba seinamaalingutele. Töö mõlema jõekalda sammaste maalingutega katmiseks on käinud juba ligi kaks kuud.

"Viimastel nädalatel, kui nüüd päris kevad lõpuks saabus, on töö läinud hästi. Alguses oli ikka ilm väga kehv ja külm, mis takistas värvi kuivamist," ütles seinamaalingute autor Nikole Matikainen.

Linn soovis sambad katta Pärnu teemaliste maalingutega vältimaks sammastele grafitite tegemist. Tööga "Seekusloomad" konkursi võitnud Matikainen ehk kunstnikunimega Nikole BK jaoks on tegemist tema seni suurima tööga. Ta ütleb, et põhiidee oli tuua seintele rõõmsameelsust.

"Kompositsiooni hakkasin panema kokku Eesti loomadest. Ja hiljem juba hakkasin mõtlema, et okei, mis nagu Pärnu iseloomulikud jooned on ja mida need loomad võiksid siin teha, kuidas rohkem neid siduda Pärnuga. Siis tekkisidki sellised elemendid nagu mudaravila, teised tuntud hooned ja ka pitsa, sest siin saab väga head pitsat Pärnu linnas," lausus Matikainen.

Lisaks võib siin näha Eliisabeti kirikut, jõel treenivaid sõudjaid, randa koos surfariga ja kalameest.

Kunstnik Uku Sakari ütles, et kõige keerulisem oli sirgete joonte tegemine.

Nikole Matikainen ütles, et kõik algas eskiisist, mille ta esmalt arvutis valmis tegi. "Siis ma kandsin üle need läbi VR-prillide, et selleks on olemas täitsa spetsiaalne äpp, paned pildi ette ja läbi VR prillide siis joonistad seda seinale. See pilt on natukene sul läbipaistev. Ma võtsin markeri, vahepeal kriidi, tavalist valget kriidi ja tõmbasin need joongraafikad meile siia seinale," rääkis ta.

Seinamaalid valmivad lõplikult uuel nädalal. Maalide tegemine läheb linnale maksma 30 000 eurot.