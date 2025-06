Ujulad ei pea tulevikus oma vett kloorima

"Seal on näiteks UV filtrid, mikrofiltreerimine. Teadus areneb nii kiiresti, võibolla tuleb veel variante. Me määrusega ei tahtnud piirata arengutegevust, sest kokkupuuteid on meil teiste tehnoloogiate soovijatega olnud, aga määrusega on see piiratud. Määrus nõuab [praegu] kloori," rääkis Leena Albreht terviseametist.

Albreht lisas, et vee teistmoodi puhastamine ei tähenda seda, et vesi oleks must.

"Kui tehnoloogia lubab ja vee kvaliteet vastab nõetele, siis miks mitte. See määrus on tunduvalt paindlikum, kui eelmine versioon. Siin on lihtsalt antud ettevõtetele rohkem vabadust, kuidas ta tagab veekvaliteedi. See on rohkem tema otsus ja vastutus."

Eelmisel aastal võeti Eesti basseinidest kokku 4306 proovi, millest neljandik ei vastanud nõudmistele. Uute lahenduste vastu on huvi senimaani olnud aga väike.

"See on suhteliselt keeruline, selleks on vaja ümber ehitada oma süsteemid. Võibolla, kui see oleks lubatud, siis läheks asi kiiremini. Aga kuna peab kasutama kloori, see ei ole nii palju arenenud, aga kui määrus lubama hakkab, siis äkki tuleb rohkem. Me ei tea seda praegu," ütles Albreht.

Kalev Spa peainsener Valter Pärn arvas, et basseini puhastussüsteemi väljavahetamine ei ole vajalik. Kalev Spa basseinides kasutatakse maailmas enimlevinud kloori ja senimaani on vesi olnud alati puhas. Pärn lisas, et suures basseinis on veepuhastustehnoloogia välja vahetamine tülikas.