Paduvihmad tekitasid Soomaal tavatul ajal üleujutuse

Möödunud nädala paduvihmad tekitasid Soomaal suvise viienda aastaaja. Nii kõrget vett pole Soomaal juunikuus nähtud 15 aastat. Pole just tavaline vaatepilt, et Soomaal juunikuus üleujutus tekib ja suviselt õitsvad taimed on niitudel vee all.

"Ma mäletan, et 19 aastat tagasi oli isegi mingi pool meetrit kõrgem siinsamas vesi ja siis me ujusime nende õite vahel, aga see on mulle kolmas või neljas kord elus, et üleujutus on juunis. Vesi on juba väga soe, eile proovisime ka siin ujuda," sõnas Soomaa giid Aivar Ruukel.

"Viies aastaaeg Soomaal on suvel erakordne juhus. Hetkel on juunikuu maksimaalne veetase viimase 15 aasta jooksul ja see püsib: vesi on hetkel 130 sentimeetrit Riisa hüdromeetriajaamas," rääkis keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna spetsialist Taaniel Holter.

Üleujutuse tekitasid möödunud nädala intensiivsed paduvihmad.

"Kuu pole veel läbi, aga juba on keskmine juunikuu sademete kogus ületatud," ütles Holter.

Mõistagi pole suvine üleujutus nii ulatuslik kui kevadine suurvesi, kuid pakub tegevust sellegipoolest.

Emmanuel, matkaja Austriast, ütles, et läheb kanuutama.