Kauaoodatud bussiliin Tallinna ringteel pannakse sügisel käima

Ühistranspordikeskus teatas kolmapäeval, et regionaal- ja põllumajandusministeerium eraldas vahendid Harjumaale olulise kahe liini avamiseks: üks on ringtee liin Sauelt Lasnamäele ja teine piirkondlikuks liikluseks mõeldud Riisipere-Nissi-Turba-Antsuküla bussiliin.

Mõlemad liinid peaksid tegevust alustama septembris.

Ringtee liini on pikalt plaanitud, sest see annaks võimaluse Tallinna ja pealinna lähivaldade vahel sõitvatel tööinimestel kasutada bussi ning ühendada samas ühe liiniga rohkem omavalitsusi kui ükski praegune liin Harjumaal.

PEÜTK-i tegevdirektor Andrus Nilisk ütles ERR-ile, et ringtee liinile on plaanitud tööpäevadel 17 väljumist mõlemal suunal ning liini oluliseks sõlmpunktiks saab Saku raudteejaam, kust saab ümber istuda Tallinna-Saku-Kohila-Rapla-Türi-Viljandi suuna rongidele.

Saue-Saku-Jüri-Tallinna (buss sõidab Lasnamäele Mustakivini) suunal on planeeritud liinile 27 ja Tallinn-Jüri-Saku-Saue suunale 30 peatust.

"Lisaks Saue linnale läbib liin Saku ja Jüri alevikku ning peatuses peatumine toimub tähistatud peatuskohtades. Täpsed liikumisteede joonised avaldame augustis," ütles Nilisk.

Varem on üheks komistuskiviks ringtee liini avamisel olnud probleemid peatustega: ringteel on teatavasti lubatud kiirus suur ning bussile peatumispaika leida pole lihtne. Samas poleks lahendus ka igasse ringtee läheduses olevasse asulasse sissepööramine, sest see muudaks bussi sõiduaja mõttetult pikaks.

"Ringteel on tõesti vähe peatuseid. Uue liini liikumisteel on peatused, mis on tänase seisuga reaalselt olemas. Näiteks Kiili sissesõitu plaanis pole, aga Luige piirkonna elanikel on võimalik kasutada Ringtee peatust, kus on võimalik Kiili alevikuga luua ümberistumisega ühendused. Sauel, Sakus ja Jüris toimuvad sissesõidud," lausus Nilisk.

Ringtee liini teenindamist alustatakse kehtiva Harju maakonna lääne 2 suuna avaliku teenindamise lepingu alusel. Teenuse osutaja on AS Sebe.

Riisipere buss hakkab sõitma kuus korda tööpäevas

Riisipere-Nissi-Turba-Antsuküla liin luuakse selleks, et toetada piirkondlikku liiklust ja et sobitada selle graafik rongiga.

"Liinile on planeeritud kuus väljumist kõikidel nädalapäevadel. Ümberistumise sõlmpunktiks saab Riisipere jaam, kus võimaldatakse ühendused Keila-Saue-Tallinna suuna rongidele," lausus Nilisk.

Riispere liini teenindamiseks ühegi vedajaga praegu lepingut pole. Seetõttu kuulutab PEÜTK välja konkursi ning juuli teises pooles peaks teenuse osutaja olema selgunud, ütles Nilisk.

Et nii Tallinna ringtee liin kui ka Riisipere piirkonda teenindava liini sõiduplaanid sõltuvad suuresti septembrist kehtivatest rongide sõiduplaanidest, avaldab ühistranspordikeskus täpsema info sõiduplaanide kohta hiljemalt augustis.