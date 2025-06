Balti riigid, Põhjamaad ja Poola tahavad sulgeda Schengeni Venemaa sõduritele

Kõrgtasemelisel kohtumisel osalesid ka Euroopa Komisjoni siseasjade ja rände volinik Magnus Brunner ning piirivalveorganisatsiooni Frontex esindaja.

"On sadu tuhandeid Venemaa kodanikke, kes on sõdinud iseseisva Euroopa riigi vastu ja me peaks võtma väga selge seisukoha, et need inimesed ei saa Schengenis vabalt reisida - me ei anna neile elamislube, me ei anna neile viisasid, kuna kogu see seltskond, kes on seal tapnud ja hävitanud, tähendab meile kõigile väga olulist julgeolekuohtu," sõnas siseminister Igor Taro.

Schengeni pääsu keeld agressioonis osalenutele peaks jääma jõusse ka peale aktiivse sõjategevuse lõppu.