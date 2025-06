Ukraina sõda on tõstnud Eesti militaarmuuseumite külastatavust

Hiiumaa militaarmuuseumi giid tutvustas "Aktuaalsele kaamerale" põnevat eksponaati, mis leiti ühe Kärdla maja pööningult.

"See tuli nüüd mõned aastad tagasi välja ühelt Kärdla pööningult. Pööningut puhastati ja nurgas seisis või lamas ei keegi muu kui Molotov. Mitu säilinud Molotovi püsti on maailmas alles? Ma ei usu, et neid väga on," lausus giid Urmas Selirand.

Tegu on hea näitega, kui lai on militaarmuuseumide sisu ja et muuseumid saavad ikka veel juurde aastakümnete taguseid erilisi museaale. Küll on aga militaar-muuseumi külastajaid käimasolev sõda pannud mitmetele asjadele mõtlikumalt reageerima.

Ka valdavalt Hiimaa sõjaajalugu tutvustavas militaarmuuseumis on nurgake käimasoleva sõja kohta.

"Ma külastajate käest küsin, et mis materjalist sõjasodi jäi järgi esimesest maailmasõjast - raud. Mis materjalist sõjasodi jäi järgi Teisest maailmasõjast - raud. Vaadake nüüd sinna seinale, mida meil Ukrainas on hunnikutes - plastmass! Vot siis võtab tõsiseks ja paneb mõtlema," sõnas Selirand.

Ka Saaremaa sõjavara muuseumi külastatavus tõusis esimestel sõjaaastatel.

"Eriline huvi tekkis inimestel näha kalashnikove. Teine vaatamisväärsuseks olev asi oli kohe BTR. Kõik tahtsid näha, mis kastid need on, mida ukrainlased puruks lasevad ja kui siis olid siin sees ära käinud, siis raputasid pead ja ütlesid, et on ikka kole kast küll," ütles Saaremaa sõjavara muuseumi juhataja Margus Sinimets.

Lisaks käimasolevast sõjast tulenevatele muutustele on väidetavalt huvi ka oma vabadusvõitluse kohta kasvanud.

"Väga palju on tekkinud inimesei, kes siis on uurinud oma esivanemate kohta, et kes-kus soomusrongil oli - see on ka selline viimaste aastate trend olnud," lisas Sinimets.

Hiiumaa militaarmuuseumi giidi sõnul on üks mõtlemapanev küsimus seotud ka sellega, kuidas on jõutud üldse tänase sõjani ning kuidas ajad on muutunud.

"Kuidas on esimesest-teisest maailmasõjast jõutud sinna Ukraina praeguse hirmsa sõjani? Kui räägid ja lähme tagasi esimesse maailmasõtta ning vaatame mis siis toimus ja kes olid, kes madistasid ja kuidas madistasid, siis mitte midagi ei ole muutunud. Venelane on venelane," lausus Selirand.