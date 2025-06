Galerii | President tunnustas roosiaias silmapaistvaid koolilõpetajaid

Riigipea tõi esile, et hariduse väärtus ei seisne ainult hinnetes ja tunnistustes, vaid avaramas maailmapildis ning sügavamates valikuvõimalustes.

"Olete oma koolist saanud palju enamat kui hindeid ja diplomi. Isegi rohkem kui teadmised ja oskused. Te olete saanud juurde vabadust. Vabadust teha valikuid, vabadust viia ellu oma soove ja unistusi," sõnas president Karis koolilõpetajaid tunnustades.

"Vähesed on selle vabaduse olemust osanud sõnastada paremini kui kirjanik ja luuletaja Artur Alliksaar: 'Vabadus tähendab võimete sõltumatust, teadmist oma peaga, tundmist oma südamega ja astumist oma jalgadel"," tsiteeris president Karis.

Hariduse ja haritusega tuleb riigipea sõnul ka tarkus, et vabadus ei ole kunagi absoluutne.

"Riigina ja indiviidina on mõistlik mõningaid vabadusi loovutada, et tugevdada julgeolekut, toetada ühiselu ja kindlustada ühtlane areng," sõnas president.

"Praeguse aja avalik vaidlus on, kui palju võime loovutada tehnoloogiale, ilma et kaotaksime midagi olulist. Kas see, kui palume keelemudelitel meie eest midagi koostada, on nutikas ajasääst või põrgutee, mille lõpus on mõtlemisvõime minetanud inimesed?" sõnas Karis.

"See küsimus on liiga värske, et oskaksime sellele veel vastata. Seetõttu on see oma kõigis nüanssides ka teie ees, head noored. Need valikud ei ole kunagi mustvalged ega üheplaanilised. Lisaks peame meeles pidama, et see, mida otsustame hariduses, kiirgab kõikjale mujale ühiskonda. Sellest kujuneb meie riigi toimetulek ja vabadus," kõneles president Karis.

Riigipea meenutas veel Artur Alliksaare öeldut: "Vabadus on otsimine. Vabadus on eksimine. Vabadus on südamevalu kergema võimaluse pärast, mis ikka jäi peale".

"Eks teinekord jäävad kergemad võimalused ikka peale, aga kuniks meil on Alliksaare kirjeldatud südamevalu, on veel hästi. Ja pole oluline, kas räägime siis tehnoloogia kasutusest, riigijuhtimisest või isiklikest suhetest – võime valida loovutada paljugi, kuid me ei saa loovutada vastutust. Vastutus oma sõnade ja tegude eest on võõrandamatu," lausus president Karis.

President Karis sõnas, et raamatu- ja laulupeoaasta kannavad endas sõnumit tulevastele põlvedele.

"Neis on sõnum igale tulevale põlvkonnale: soovime kuulda, millised on teie viisid ja teie sõnad. Te ei ole vaikiv lehekülg aegade raamatus. Teil on iseoma teotahe ja tarkus. Kõige õigemat teed ei pea teile tutvustama. See on see, mis on teid juba toonud siia – haridus. Head teed, tublid lõpetajad!" sõnas riigipea.