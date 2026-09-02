Karis: ma ei anna hinnangut oma järeltulijatele ega eelkäijatele

President Alar Karis oma võimaliku järeltulija kohta hinnangut andma ei soostu, aga on valmis talle nõu andma, kui seda küsima tullakse.

"Vaadake, mina olen president ja ma ei ole andnud kunagi hinnangut üheski ametis. Ei oma järeltulijatele ega oma eelkäijatele. Iga inimene elab ja töötab oma ajas ning see puudutab ka presidenti. Väga raske on anda hinnangut tänases seisus, kui järgmine president on tegelikult ikkagi viis aastat edaspidi tulevikus. Iga president kohaneb selle ametiga ja eks ta kohaneb sellegagi, kuidas rahvas tema peale vaatab," rääkis Karis Lääne Elule antud usutluses.

Küsimusele, kas ta võiks anda nõu uuele presidendile, vastas Karis, et nõu küsitakse.

"Ja kindlasti, kui nõu küsitakse, siis ma nõu ka annan nii palju, kui oskan anda. Aga selleks peab olema inimene, kes soovib nõu saada. Muidu on need näpunäited ja juhised, mitte ei ole nõuandmine."