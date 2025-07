Tervisekassa saadab HPV vaktsineerimise SMS-meeldetuletused

HPV ehk inimese papilloomiviirus on levinud viirus, millesse nakatub iga neljas. See levib inimeselt-inimesele limaskestade kokkupuutel ja võib põhjustada mitmeid pahaloomulisi kasvajaid, sealhulgas emakakaela-, päraku-, peenise-, häbeme- ja suuneeluvähki. Eestis diagnoositakse HPV tõttu igal aastal üle 200 vähijuhtumi.

Meeldetuletused annavad infot HPV-vastase vaktsineerimise võimalustest ja aitavad tagada, et vaktsineerimine ei jääks koolivaheajal tähelepanuta, teatas tervisekassa.

Esmakordselt sel suvel saavad noored end HPV vastu vaktsineerida ka oma perearstikeskuses, mis aitab parandada vaktsineerimise kättesaadavust.

"Suvi on aeg, mil tavapärane koolipõhine vaktsineerimine on pausil, kuid just sel ajal võib olla paljudel noortel rohkem võimalusi perega koos perearstikeskusesse minna," sõnas tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe. "SMS-meeldetuletused aitavad lastevanematel olla teadlikumad nii võimalusest kui ka olulisusest oma lapse tervise kaitsmisel."

HPV-vastane vaktsineerimine on Eestis 12–18-aastastele noortele tasuta. Vaktsiin on ühedoosiline ning vaktsineerimisele saab minna nii oma perearsti juurde kui ka teise sobivasse perearstikeskusesse - sõltumata nimistusse kuulumisest. Alla 18-aastaste vaktsineerimiseks on vajalik lapsevanema nõusolek, 18-aastased saavad otsustada ise.

"Võimalus peab olema seal, kus noorel on kõige lihtsam vaktsineerima minna - olgu selleks kool või perearstikeskus. HPV-vastane vaktsiin on tõhus kaitse mitme raske haiguse vastu ning me panustame, et vaktsiin oleks kättesaadav ja kasutatav just õigel ajal," rõhutas Jäe.

Eesti Perearstide Seltsi esindaja dr Elle-Mall Sadrak tuletas meelde, et vaktsineerimine on lihtne ja tõhus viis HPV-st põhjustatud pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumist ennetada.

"Suveperiood annab lisavõimaluse noortel, kes koolis ei saanud vaktsineeritud, jõuda veel enne täisealiseks saamist vaktsineerima – tegemist on ainsa vahendiga, tänu millele on võimalus reaalset vähiteket ennetada. "Kutsun lastevanemaid ja noori üles tegema teadlikke otsuseid ning kasutama suvist vaktsineerimise võimalust perearstikeskustes," lisab dr Sadrak.