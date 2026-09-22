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Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse

Välismaa
Ukraina maadroon
Ukraina maadroon Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina väed võtsid Lõmani piirkonnas kasutusele uue taktika, mille käigus transpordidroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonisüsteemid vaenlase tagalasse.

Ukraina 3. armeekorpuse teatel on maadroone lennutatud isegi enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest, kus neid on kasutatud koos suurtükiväega Venemaa juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks, vahendas Yle. 

Selliste operatsioonide ajal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, millega takistatakse Venemaa luuredroonide tegevust.

Tegemist on väidetavalt esimese korraga, kui Ukrainas on maadroone lahinguülesande täitmiseks transpordidroonidega rinde taha toimetatud. Varem on maadroone kasutatud tavapärastes rünnakutes ning möödunud juulis toimetati üks selline droon ka okupeeritud Kinburni säärele.

Ukraina 3. armeekorpuse teatel võeti uus taktika kasutusele Lõmani linnast põhja pool toimuva Ukraina vastupealetungi "Vivaldi" teises etapis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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