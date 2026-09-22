Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse

Ukraina 3. armeekorpuse teatel on maadroone lennutatud isegi enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest, kus neid on kasutatud koos suurtükiväega Venemaa juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks, vahendas Yle.

Selliste operatsioonide ajal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, millega takistatakse Venemaa luuredroonide tegevust.

An interesting new detail from Ukraine's 3rd Army Corps about Operation Vivaldi on the Lyman axis.



The Corps says Ukrainian forces carried out a flanking maneuver and, for the first time, airlifted unmanned ground vehicles behind Russian lines, while also suppressing Russian… https://t.co/ZEq8C75bN4 pic.twitter.com/KgKcZ0Zs2P — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 20, 2026

Tegemist on väidetavalt esimese korraga, kui Ukrainas on maadroone lahinguülesande täitmiseks transpordidroonidega rinde taha toimetatud. Varem on maadroone kasutatud tavapärastes rünnakutes ning möödunud juulis toimetati üks selline droon ka okupeeritud Kinburni säärele.

Ukraina 3. armeekorpuse teatel võeti uus taktika kasutusele Lõmani linnast põhja pool toimuva Ukraina vastupealetungi "Vivaldi" teises etapis.