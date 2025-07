Prokuratuur viis Tallinna Sadama kriminaalasja riigikohtusse

Kassatsiooni koostanud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kristo Adosson ütles, et Tallinna Sadama kriminaalasja kohtumenetluse keskne küsimus on olnud, kas endised juhatuse liikmed täitsid Tallinna Sadamas avalikke ülesandeid või mitte.

"Kaks kohtuastet on seega hinnanud, kas süüdistavad võtsid altkäemaksu avalike ülesannete või erasuhetest tulenevate ülesannete täitmisel ehk kas nad panid toime vastavalt esimese või teise astme kuriteo. Maa- ja ringkonnakohus on oma otsuses välja toonud, et osalt on tõendatud altkäemaksu võtmine, kuid mitte vastutasuna avaliku ülesande täitmise eest, sest riigiaktsiaseltsi juhatuse liikmeid ei ole kohtute hinnangul volitatud avalikke ülesandeid täitma. Kaks kohtuastet on jõudnud seisukohale, et süüdistatavad panid seeläbi toime altkäemaksu võtmise erasektoris ehk teise astme kuriteo, mille aegumistähtaeg on lühem kui altkäemaksu võtmisel ehk esimese astme kuriteol. Seetõttu on kohtute hinnangul kuritegu aegunud," selgitas Adosson.

Ta lisas, et prokuratuur on olnud läbivalt seisukohal, et juhatuse liikmed täitsid riigi äriühingu juhtidena riigilt saadud avalikke ülesandeid ja altkäemaksu võtmisega panid nad toime esimese astme kuriteo, mis ei ole veel aegunud. Süüdistuse seisukohti toetavad prokuratuuri hinnangul nii mitmete seaduste sätted, valitsuse korraldus riigiaktsiaseltsi loomise kohta kui ka riigiaktsiaseltsi põhikiri.

"Seetõttu esitasime riigikohtule kassatsioonkaebuse, kus selgitame, et maakohus ja ringkonnakohus on hinnanud ebaõigesti riigiaktsiaseltsi juhatuse liikmete õigusi ning kohustusi riigi käekäigu kujundamisel. Kassatsioonis taotleme, et riigikohus tühistaks ringkonnakohtu otsuse täies mahus ja saadaks asja uueks lahendamiseks ringkonnakohtule. Prokuratuuri hinnangul saaks ringkonnakohus seda küsimust riigikohtu suuniste alusel uuesti hinnata ning mõista süüdistatavad neile etteheidetud tegudes süüdi."

Prokuratuuri hinnangul võib selle kriminaalasja riigikohtu otsus kujuneda väärtuslikuks lähtekohaks, kui tulevikus on vaja kriminaalmenetlustes lahendada küsimusi seoses era- ja avaliku ülesande täitmisega.

"Seda iseäranis eraõiguslikel alustel toimivates riigiettevõtetes. Lisaks võib riigikohtu otsus muuta efektiivsemaks rahapesu vastu võitlemist olukordades, kus kriminaaltulu varjamise nimel tegutsevad inimesed, kes on ise pannud toime pannud kriminaalset tulu toonud eelkuriteo," sõnas Adosson.

Tallinna ringkonnakohus otsustas 4. juunil, et Tallinna Sadama asjas on kõik võimalikud kuriteod praeguseks aegunud ja seetõttu lõpetas kriminaalmenetluse. Süüdistatavad saavad menetluskuludena 930 000 eurot.