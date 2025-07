Saaremaale sõitsid kokku vanade mootorrataste omanikud

Nimelt said Saaremaal kokku vanade mootorrataste huvilised ja nende taastajad. Ja nende tsiklite kolonn ei jäänud külades märkamatuks mitte üksnes oma põrina tõttu. Kui rattad poolel ringsõidul Kuressaare lossihoovis peatuse tegid, sai näha ka lähemalt, kuivõrd huvitav on olnud mootorrataste areng.

"Meil oli algusaastatel 20-30 ratast ja nii ta on järjest tulnud, et täna meil on siin 160 ja vist on lausa üheksast riigist rahvast koos," rääkis Unicmoto kokkutuleku korraldaja Andrus Lüüding

Tema sõnul saab klubi liikmeks, kui mootorratas on vanem kui 35 aastat.

Kokkutulekul sai näha ka 127 aastat vana mootorratas, mis küll hommikust ringsõitu kaasa ei teinud, aga ta sõidab siiski. Küll aga sõitis 80-kilomeetrise trassi läbi pisut noorem - 108 aasta vanune mootoratas – tõsi, siiski ühe väikese peatusega. Aga tegemist siiski tõelise rariteediga.

"Ausalt, ühel korral pidin seisma jääma, üks mutter põrus lahti, keerasin kinni ja sõitsin edasi. See on 1917. aasta Inglise mootorratas, spetsiaalselt tehtud Vene armee tellimusel. Ja 1917. aastal telliti 500 sellist mootorratast. Praeguseks on maailmas üldse alles meile teadaoleval veel kolm sellist ratast," rääkis selle omanik Aleksei, kes on vanamotohuviline Riiast.

Laupäevases vihmas sai kuiva riidega sõita vanamoto huviline Silver, kellel oli kabiiniga moototratas.

"Ongi mootorratta nime all. Ma ei tea, kas sellega võib sõita mootorratta lubadega või auto lubadega, igatahes L5. Mul on kõik load, nii et võin sõita!" rääkis Silver.

Tema sõnul pidas ta sõiduk hommikuse ringi hästi vastu: "Ma olen ta restaureerinud neli aastat tagasi ja ma olen sõitnud sellega juba 7000 kilomeetrit."

Tegemist on 1958. aasta Rooma olümpiamängudeks sportlaste sõidutamiseks valmistatud sõidukiga, mida tehti eksperimentaalkorras ainult 20 tükki.

nende meeste ja naiste hobi pakkus igatahes väga paljudele saarlastele huvi ja võibolla on aasta pärast mõni vanamotohuviline jälle juures.

Küsimusele, mis neid ühendab, vastas Unicmoto kokkutuleku korraldaja Andrus Lüüding: "No näed, vaata selja taha, siin rohkem sõnu pole vajagi! Mingi kiiks ja pisik on kuskilt külge jäänud, ikka on vaja näpud õliseks teha ja sealt ta tuleb!"