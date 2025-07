Ruhnu tahab viie aasta pärast ainult taastuvenergiaga ära elada

Nii väikese saare nagu Ruhnu energiatootmine on võimalik lahendada täiesti diislivabalt. Eesti Saarte Enerigaagentuuri juhataja Sulev Alajõe sõnul on esimesed sammudki selles suunas tehtud.

"Ruhnu ja Saaremaa on juba neli aastat osalenud programmis "Puhas energia Euroopa Liidu saartele", mille üldine eesmärk selles programmis kõikide osalevate Euroopa saarte jaoks on, et 2030. aastaks võiksid need 30 osalevat saart olla 100 protsenti taastuvenergial toimivad," ütles Alajõe.

Alajõe lisab, et Ruhnu puhul on võimalik tuuleenergia võimsust suurendada. Veelgi olulisem oleks tõsta akusalvestust päikeselistel ja tuulistel päevadel, et siis toodetav elekter saaks kenasti purki pandud. Nii oleks seda võimalik taaskasutada siis, kui tuult ja päikest napib. Taolise lahendusega jääks diiselgeneraator vaid tagavaralahenduseks, mida kasutada rikete korral.

"Tänane olukord Ruhnu saarel sellist lahendust ei võimalda, sellepärast, et just nendest kahest minu poolt nimetatud võimsusest on puudu," sõnas ta.

Alajõe sõnul jätkatakse arutelusid riigiga, et minna täielikult üle taastuvenergiale.

"See on tehnoloogiliselt igati võimalik saavutada, loodetavasti on see ka keskvalitsuse poolt võimalik. Kindlasti tähendab see teatud investeerimisotsuste vastuvõtmist, aga need investeeringud on kindlasti tasuvad," rääkis Alajõe.

Juhul, kui plaan toimib, ei pea Ruhnu enam igal aastal diislit saarele vedama.