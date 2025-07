Tartusse rajatakse noortele laskesuusatajatele uus lasketiir

Kümnemeetrises tiirus saavad lapsed selgeks esimesed põhitõed laskmisest ja tiirus käitumisest, et kasvades edasi liikuda juba sportrelvade peale.

Laskesuusatamisega tegelevad Madli ja Elis on veel need kaks noort, kes on treeninud vanades tingimustes.

"Me praegu treenime sportrelvadega, sest me oleme piisavalt vanad, et sellega võistelda. Me tavaliselt lähme Tehvandile treeningule, aga õhkrelvaga treenisime enne sportrelva. Väikeste ja nooremate jaoks muutub olukord, sest vaadates, kus me enne lasksime, siis neil on ikka parem. Enne treenisime võrkpalliplatsil," rääkisid noored laskesuusatajad.

Õhkrelvaga lasevad noored kuni 12. eluaastani ning uus tiir on kohe suusaradade juures, mis võimaldab noortel paremini treenida.

"Treeningtingimused on oluliselt paremad ehk siis varasemalt me lasksime või laskmistreeningud toimusid meil Maaülikooli spordihoone rannavõrkpalli platsil, mis tähendas siis esiteks, et me lasksime liiva peal, teiseks kogu varustuse tassimine võttis omajagu aega. Talvel eriti suuskadega tiiru minekut või seda võimalust meil ei olnud ehk siis uue tiiruga on meil see võimalus olemas, sest see tiir on suusaradade kõrval," ütles laskesuusatreener Kristiina Kresmer.

Lastele mõeldud kümnemeetrise lasketiiru ehitus läheb suusaklubile maksma ligi 60 000 eurot, mis on kokku kogutud nii annetustest kui ka linna ja ettevõtete toetustest. Projekti veavad ja ka ehitamas käivad lapsevanemad ise, kuna eelarve on kitsas ja soov treeningtingimusi parandada on suur.

"Juhtus niimoodi detsembrikuus, et sattusin ühele koosolekule, kus oli arutlusel lasketiiru ehitus ja võtsin selle enda kanda. Eelarve on kuskil üle 60 000 euro. Tuleb kahekümne kohaline lasketiir ja trenni saab vastavalt treeneri nägemuse järgi ja kui palju ta suudab vastu võtta ühes trennis," sõnas lapsevanem ja Tartu suusaklubi juhatuse liige Veiko Toom.

Hoolimata sellest, et vihm ja pehme pinnas on ehitust takistanud, loodab suusaklubi ehituse valmis saada augustiks.