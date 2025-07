Trump: Saksamaa alustas Patrioti rakettide saatmist Ukrainale

USA president Donald Trump teatas, et Saksamaa juba saadab Ukrainasse õhutõrjerakette Patriot.

"Nad tulevad Saksamaalt ja seejärel asendatakse nad Saksamaal. Ja kõigil juhtudel makstakse Ühendriikidele täies ulatuses raha tagasi," teatas Trump.

Trump teatas juba esmaspäeval, et saadab Ukrainale NATO kaudu relvi, ähvardades samal ajal Venemaad uute tollidega, kui sõja lõpetamise kokkulepet 50 päeva jooksul ei saavutata. Samuti teatas Trump, et on Vladimir Putinis pettunud.