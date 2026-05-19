Trump lükkas uue rünnaku Iraanile Lähis-Ida liidrite palvel edasi

President teatas, et katkestas rünnakuplaanid pärast Katari emiiri Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salman Al Saudi ja Araabia Ühendemiraatide presidendi Mohamed bin Zayed Al Nahyani palveid.

Piirkonna liidrid palusid tal edasi lükata teisipäevale kavandatud sõjaline rünnak Iraani vastu, kuna praegu toimuvatel läbirääkimistel võidakse sõlmida nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kõigile Lähis-Ida ja kaugemal asuvatele riikidele sobiv kokkulepe, kirjutas Trump pikas postituses oma sotsiaalmeedia platvormil.

Trump märkis, et kokkulepe sisaldaks ka Iraanile tuumarelvade keelamist. President ei maininud, millised oleksid sätted Hormuzi väina kohta, mille läbimist Teheran praegu takistab.

Kuigi rünnakut teisipäeval ei korraldata, ütles Trump, et ta andis kaitseminister Pete Hegsethile ja staabiülemate ühendkomitee esimehele kindral Daniel Caine'ile korralduse olla valmis Iraani täielikuks ja ulatuslikuks rünnakuks hetkelise etteteatamisajaga, juhul kui vastuvõetavat kokkulepet ei saavutata.

President peaks teisipäeval kohtuma oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et Iraani teemat edasi arutada.