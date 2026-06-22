Zelenski: Trump kavatseb anda loa USA õhutõrjerakettide tootmiseks Ukrainas

USA president Donald Trump kavatseb paluda USA relvatootjatel valmistada tootmislitsentsi alusel õhutõrjerakette Ukrainas ja Euroopas, teatas Zelenski pühapäeval.

Kiiev ja selle liitlased arutasid Ukraina võimalust toota Lääne relvi litsentsi alusel hiljutisel G7 tippkohtumisel, mis leidis aset 15.–17. juunil. Liidrid märkisid ühisavalduses, et riigid on "valmis kaaluma litsentsidest tulenevate eeliste laiendamist Ukrainale, et võimaldada Ukraina sõjalise tootmise suurenemist".

"Kõik nõustuvad, et meil on täna olemas kõik tehnilised võimalused, et alustada rakettide tootmist Patriot-süsteemidele. Selleks on vaja Ameerika Ühendriikide litsentse. Praegu on vaja president Trumpi isiklikku heakskiitu. President Trump plaanib pöörduda Ameerika kaitsetööstusettevõtete poole palvega toota õhutõrjerakette litsentsi alusel Euroopas ja Ukrainas," sõnas Zelenski.

Tema sõnul oli viimane G7 tippkohtumine esimene kohtumine, kus kõik liikmed toetasid Ukrainat üksmeelselt.

The Kyiv Independent sai 27. mail teada, et Zelenski saatis Trumpile kirja, milles hoiatas Ukraina süveneva õhutõrjesüsteemide, eriti ballistiliste rakettide tõrjevõimekuse puuduse eest.

"Kui rääkida õhutõrjest rakettide vastu, siis toetume oma sõpradele," seisis kirjas. "Kui rääkida kaitsest ballistiliste rakettide vastu, siis toetume peaaegu eranditult Ameerika Ühendriikidele."

Venemaa ründab rakettide ja droonidega regulaarselt Ukraina tsiviiltaristut, rünnakutes saavad viga ja hukkuvad tsiviilinimesed.