Kolmapäeval testiti uudset taskusireeni lahendust

Uudne taskusireeni lahendus põhineb 5G-ringhäälingutehnoloogial, mille abil on võimalik kiiresti edastada ohuteavitusi olukorras, kus mobiilsidevõrk on maas.

Kolmapäeva hommikul kell 8 kogunes paarkümmend inimest Tallinna piirile, et võõra telefoniga pisut ringi jalutada. Nimelt katsetati, kuidas õnnestub ohust märku anda uudset tehnoloogiat kasutades.

"Mina panin end testijaks kohe kirja. Töötan Sisekaitseakadeemias elanikkonnakaitse teadus- ja arenduskeskuses teadurina ja sellised uued lahendused pakuvad mulle väga suurt huvi nii teadussuuna mõttes kui ka praktiliselt kodanikuna," sõnas Stella Polikarpus.

Testimiseks jagati ühesuguse seadistusega telefonid. Ohusõnumi saabumisel oleks telefon pidanud lisaks vibreerimisele ka sõnumi ette lugema, aga läks pisut teisiti.

"Heli ei olnud, aga vibreeris küll ja tekst oli, aga seda, et ta oleks hakanud teksti häälega ette lugema, seda ei olnud," lisas Stella.

Kui seni on ohusõnumeid saadetud inimestele SMS-idega, siis kolmapäeval testitud lahendus põhineb 5G-ringhäälingutehnoloogial, mis toimib ka siis kui mobiilivõrk on maas või internet kadunud.

"Antud lahenduse puhul on tegemist väga kõrgetes mastides asuvate väga kõrgete saatjatega. Sisuliselt meil on vaja Eesti katmiseks hinnanguliselt 20 masti, võrreldes selle 1000 mastiga, mis on mobiilioperaatoritel," lausus Levira tehnoloogia direktor Kristo Kaasan.

Kaasani sõnul on 5G ringhäälingutehnoloogiat USA-s testitud staadionitel, aga sellises mahus proovile panekut, nagu kolmapäeval Tallinnas, Pärnus ja Rakveres tehti, pole maailmas varem olnud.

Siseminitseerium näeb uuel tehnoloogia ühe suurima plussina võimalust saadetavatele sõnumitele vastavalt vajadusele kelli ja vilesid juurde panna.

"Kuna süsteem, mida me testime, on sellise võimekusega, et me saame saata erineva tasemega ohuteavitusi, siis saame rääkida ohuteavitustest näiteks raketirünnaku kui ka madala tasemega sündmustega puhul, näiteks kadunud inimene. Vastavalt ohuteavitusele, saab lisada ka helisignaali ja seda saab sisse ja välja lülitada," sõnas siseministeeriumi nõunik Kadi Luht-Kallas.

5G-ringhäälingutehnoloogia kasutusele võtmine eeldab üleeuroopaliste sagedusalade kasutamis- ja jaotuskokkuleppeid ning Luht-Kallase sõnul on läbirääkimised sel teemal alanud.