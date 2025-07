Soomes vaieldakse tuuleparkide kaugusnõude üle

Soome valitsus tahab kehtestada tuuleparkide rajamisele karmimad reeglid, et tuulikuid ei rajataks inimasustusele liiga lähedale. Plaani vastu on nii omavalitsused, looduskaitsjad kui ka ettevõtjad ja investorid.

Soome valitsuse värske eelnõu kohaselt ei tohiks tuuleparke rajada elamutele lähemale kui vähemalt kaheksa tuulikukõrgust. See tähendab tänapäevase tuulikutehnoloogia puhul vähemalt kahte kuni kolme kilomeetrit.

Kooskõlastusringil on eelnõu saanud aga hävitava kriitika osaliseks. Soome ettevõtjate sõnul aeglustaks piirang tuuleparkide arendamist ja tõstaks elektri hinda. Ettevõtjate ühenduse sõnul takistaks nõue elektritootmise suurendamist ja raskendaks ettevõtjatel laienemisplaanide ja investeeringute tegemist.

Majandusteadlaste sõnul oleks tuuleenergia arendamisele uute piirangute seadmine vastuolus valitsuse sooviga turgutada majanduskasvu. Soome ökonomistide ühendus soovitab vahemaa-reeglite karmistamise asemel pigem hüvitada tõhusamalt tuuleparkidega kaasnevaid negatiivseid mõjusid.

Soome Kaubandus-Tööstuskoda märkis, et uute reeglite tõttu saaks tuuleenergiat toota vaid Põhja-Soomes, samas kui suurem osa elektritarbimisest on koondunud riigi lõunaossa.

Soome Tuuleenergia Ühing nentis, et praegu on ettevalmistamisel rohkem kui tuhat uut tuulepargi-projekti ja kui kehtestataks uus vahemaa nõue, jääks 64 protsenti neist ehitamata.

Ka paljud omavalitsused on reeglite karmistamise vastu. See vähendaks omavalitsuste iseotsustamise õigust, pealegi on tuuleparkide aladelt saadav kinnisvaramaks paljude omavalitsuste jaoks oluline sissetulekuallikas.

Praegune eelnõu näeb ette, et vahemaa-nõudest võib kõrvale kalduda juhul, kui omavalitsus saab selleks kõigi maaomanike heakskiidu. Näiteks Kainuu omavalitsuste liit hoiatab aga, et selline säte võimaldaks ühel-kahel suvilaomanikul kogu tuulepargi-projekti peatada, lisaks suurendaks kõigi maaomanike ja -rentnike nõusoleku küsimine omavalitsuse halduskoormust.

Looduskaitseorganisatsioonid kritiseerivad samuti piirangute karmistamise plaani. Rohelised hoiatavad, et uus vahemaa-nõue sunniks rajama tuuleparke metsadesse ja muudele ilma asustuseta aladele, kus loodus on praegu veel üsna puutumatu. Nende hinnangul tuleks tuulepargid ehitada just vastupidi, asustuse lähedale, kus looduskeskkond on juba nagunii rikutud ning ka müratase on suurte teede ja tööstuspiirkondade tõttu suurem, nii et tuulikud häiriksid vähem kui vaikses maapiirkonnas.

Soome parlament hakkab valitsusse kuuluvate Perussuomalaiste survel koostatud seaduseelnõu arutama sügisel.