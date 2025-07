Tallinn katsetab Mustamäe vanimate kortermajade peal uudset renoveerimist

Tallinna linnavalitsuse teate kohaselt on SOFTacademy Tallinnas esimene omataoline katse, mis keskendub naabruskonna kaasamisele ja linnaruumi terviklikule uuendamisele kooskõlas Euroopa Uue Bauhausi põhimõtetega.

Uudse projektiga uuendatakse neli kortermaja aadressil Akadeemia tee 4, 6, 14 ja 22 A-energiaklassi tasemele ning korrastatakse nendevaheline linnaruum. Hooned renoveeritakse tehases toodetud moodulelementidega. Esmakordselt lisatakse renoveerimise käigus kahele hoonele liftid.

Renoveerimistöid teeb Everster OÜ, kellega on töövõtuleping sõlmitud ning ettevalmistused juba alanud.

Projektis olevad majad said valituks läbi kokkusattumuste.

"Eks see (majade leidmine) natuke on juhus, kui me projekti hakkasime ette valmistama. Meil oli tegelikult vaja seda pilootala ja kuna nende majadega meie projektipartneritel oli eelnevalt kontakte, siis kitsas ajaaknas me need majad leidsime, aga need on tegelikult ka Mustamäe mikrorajooni kõige vanemad majad," selgitas Auväärt "Vikerhommikus".

Tööga tahetakse alustada selle aasta sees. Projekt peaks lepingu järgi valmis saama 2027. aasta esimeseks kvartaliks, kuid ideaalis loodetakse lõpetada 2026. aasta juulis.

Majade liitumine projektiga nõudis ka omajagu teavitustööd ja veenmist nii projekti meeskonnalt kui ka majaomanikelt.

"Elanike suhtumine projekti on olnud toetav, kuid sellele vaatamata on rahaliste otsusteni jõudmine alati väljakutse," tõdes Auväärt. Renoveerimisotsuse tegemine toimus läbi hääletuse ehk oli vaja 51 protsendi omanike nõusolekut. Häälte kokkusaamine oli keeruline, kuid aktiivsete elanike tulemusel suudeti vajalik häältekogus saavutada, lisas Auväärt.

Mustamäe 1. mikrorajoon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Rahastus

Suurema osa renoveerimistööde maksumusest katavad majaelanikud ise, kuid projekti toetab ka European Urban Initiative ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EISA). Rohepöörde projektijuht ütles, et nelja maja projekteerimine ja ehitus läheb kokku maksma 15 045 311 eurot, sellest moodustab EISA toetus 6 289 815 eurot ja SOFTacademy projekti toetus 500 000 eurot maja kohta ehk kokku kaks miljonit.

Parkimiskohti jääb vähemaks

Mustamäel ja üldiselt kortermajade piirkonnas on probleem olnud parkimisega. Kuna alad on valdavalt linna maal, siis on ka osalus linnal. Eesmärk on viia parkimine majade vahelt välja mikrorajoonide piiril parkimismajadesse, kuid selliseid parkimismaju ei ole veel ehitatud.

Auväärt ütles, et linna laiem eesmärk on autostumist vähendada ja sellega üheskoos ka parkimiskohti vähendada. Ka antud projekti tulemusel jääb majade vahel parkimiskohti vähemaks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk ei ole pelgalt nelja maja renoveerimine, vaid õppida projektist ja olla eeskuju linnaplaneerimisel.

"Naabruskondlik renoveerimine ei ole pelgalt esteetiline uuendus, vaid võimalus käivitada Tallinnas terviklik renoveerimislaine. SOFTacademy on selle suuna piloot ja loodetavasti ka inspiratsioon teistele naabruskondadele," selgitas abilinnapea Madle Lippus. Tulevikus on laiem eesmärk linnal projektis õpitu pealt pakkuda ka teistele kortermajadele renoveerimisvõimalust.