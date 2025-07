Tallinna linn hakkab talvel kõigilt linnateedelt lund koristama

Vastava määruse eelnõu poolt hääletas 43 ja vastu 26 saadikut. Vastu hääletasid keskerakondlased. Samuti Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Monika Haukanõmm jättis hääletamata. EKRE liikmed jäid erapooletuks.

Määruse eelnõu kohaselt kehtestatakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile ning linnaosavalitsustele ülesanne koristada lumi ja jää, teha libedustõrjet ning koristada libedustõrjeks kasutatud puistmaterjali jäägid Tallinna linnale kuuluvatel kõnniteedel, mis asuvad teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel. Seni reguleeris eeskiri, et neid töid teeb külgneva kinnistu omanik.

Edaspidi võib erandkorras ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti nõusolekul kasutada Tallinna linna kergliiklusteedel lume- ja libedustõrjeks kloriide.

"Mul on hea meel, et Tallinn on lõpuks liitunud nende Eesti omavalitsustega, kus linn ei koorma oma elanikke ja koduomanikke linnale kuuluva vara puhastamisega. Loodan, et Tallinn saab eeskujuks ka neile linnadele, kes seda otsust pole veel tahtnud või suutnud langetada," ütles eelnõu kaasettekandja Priidu Pärna.

Heakorraeeskirja määruse muutmisega keelas linn ka sisepõlemismootoriga lehepuhuri kasutamise linna asutustel ja Tallinna linnaga sõlmitud lepingu alusel heakorratööde tegemisel, välja arvatud traktorile või spetsiaalsele

mootorsõidukile kinnitamiseks mõeldud lehepuhurit.



Edaspidi on avalikus kohas lubatud lehepuhurit kasutada lehtede kokku kogumiseks, muul otstarbel, millega kaasneb tolmu õhku paiskamine, on see keelatud.