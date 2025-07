Politsei alustas ENSV lipu heisanud Valge ja Aule suhtes menetlust

Valge koos Aulega heiskas kirjanike majale ENSV lipu ka 2023. aastal. Toona tegi politsei neile karistuseks trahvi 160 eurot, mille Harju maakohus hiljem tühistas.

Politsei kinnitusel ei võta nad käimasolevas menetluses aluseks maakohtu otsust.

"Politsei on alustanud juhtunu osas menetluse karistusseadustiku paragrahv 262 alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist. 2023. aastal menetleti juhtumit mõistliku aja jooksul, kuid kuna otsuse peale esitati kaebus maakohtule, siis otsuse kättesaamine venis," märkis ERR-ile Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater.

Karistusseadustiku paragrahv 262 sätestab, et avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra muu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

Valge (ERK) kinnitas teisipäeval Delfile, et lipu paigutasid kirjanike liidu maja külge tema ja kirjanik Andres Aule. Valge selgitas, et 22. juulil tähistatakse kollaboratsioonipäeva. "Ja kui mõtleme, et missuguse kollaborandi ja küüditaja mälestusmärk on Eestis kõige olulisemal kohal eksponeeritud, siis vastus on Juhan Smuul," põhjendas ta päeva tähistamise kohavalikut.

Valge ja Aule esitlesid teisipäeval ka oma raamatut Juhan Smuulist ning Valge sõnul oli lipp maja külge planeeritud esitluse ajaks ehk mitte kauemaks kui pooleks tunnis. "Siis me oleks ta maha võtnud, aga politsei jõudis ette," ütles Valge, lisades, et politsei võttis lipu enda kätte hoiule ning tagasi peaks ta selle saama 21. augustil.