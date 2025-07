Galerii: Viljandis algas pärimusmuusika festival "Maast lahti!"

Korraldajad ja osalejad sammusid 32. korda peetavale Viljandi pärimusmuusika festivalile rongkäigus läbi linna. Pühapäevani kestev festival toob neljale väli- ja kolmele siselavale üle 70 kontserdi ja pakub ligi 100 tasuta etteastet Rohelisel laval ja ka Sõprade Hoovis.

Pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et kuigi paljud kultuurisündmuste korraldajad kurdavad korraldusraskuste ja kehvapoolse piletimüügi üle, on Viljandi folgi tervis endiselt tugev.

"Me oleme koguaeg teadnud, et miks me seda festivali teeme. Meil on väga selge missioon, n-ö pikk vaade, mida me tahame saavutada ja see ei ole muutunud festivali algusaastatest saati," ütles Kiviberg.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmipealik Tarmo Noormaa lubab külastajaile nelja päeva jooksul ennekõike väga kõva pidu.

"See tuleb meie enda rahvusliku pärimusmuusika saatel ja lisaks oleme siia kutsunud 11 erinevast riigist esinejaid kokku. Ehk siis selline rahvusvaheline, rahvuslik, hästi soe, hästi meeleolukas pärimusmuusika pidu. Sellel aastal on võib-olla kõige suurem muutus selles, et me pakume tasuta programmi rohkem ja oleme Vabaduse platsi avanud kõikidele kes tahavad tulla. Seal on ka toiduala ja käsitöö ala," lausus Noormaa.

Noor pärimusmuusik Helmi-Marie Vaik on Viljandi folgil juba neljandat korda.

"Ma olen üks nendest inimestest kes ütleb, et Viljandi folk on minu uus aasta," sõnas Vaik.

Samuti noor pärimusmuusik Randal Mutso tegeleb ka ise rahvamuusikaga.

"Ma olen elanud rahvamuusika sees terve elu, sest mu pere on selline. Lähemalt tegelen rahvamuusikaga juba kolm aastat," lausu Mutso.

32. Viljandi pärimuusmuusika festival lõpeb pühapäeva hilisõhtul.