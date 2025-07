100-aastasele bussijuhile pühendati omanimeline buss

Kui tavaliselt linnaliinibussid Tartus Elva tänaval sõitu ei tee, siis neljapäeval manööverdas buss pikaaegse bussijuhi ja tartlase Osvald Kiisi üllatamiseks tema sajandale juubelile, otse värava ette.

"Väga suur üllatus. Ei ole kunagi elus meeles peetud niimoodi," lausus Kiis.

Buss sai alguse kodanikualgatusest, millega teised asjaosalised meeleldi kaasa tulid. Buss sõidab kogu Tartu linnas ja kindlat liininumbrit sellel ei ole.

"Nimi jääb ette otsa ja meil on plaanis ka bussi sisse paigaldada väike info Osvaldist. Tema pikk staaž, miks üldse see buss kannab Osvaldi nime ja muu. Selline lühikirjeldus," ütles Go Busi Lõuna-Eesti piirkonna juht Ramses Riive.

Veel pensionieaski bussijuhina töötanud Osvald praegu enam ametit ei pea, kuid igatseb seda ikka. Sellest hoolimata praegu ta enam bussirooli keerama ei läheks. Mälestusi hoiab aga ikka.

"Seal on nii palju oldud, et niisugune tunne, et mujal pole oldudki. Meil oli üks Ikarus oli. Paarimehega sõitsime koos 22 aastat ja tolle bussiga sõitsime 12 aastat. Kaks miljonit sai siis neid kilomeetreid. Ei usutud ja mõni tegi selle üle nalja, aga nii oli," meenutas Kiis.

Töö küll Kiisi sõnul kerge ei olnud, aga pakkus vaheldust ning oli südamelähedane.

"Imelik oli, kui kuu aega oli puhkust. Nädal hiljem hakkasid garaažis käima ja vahtima, et kas saaks tööle juba. Kui ajaratast saaks tagasi pöörata, hakkaks jälle otsast peale. Mina hakkaks küll," sõnas pikaaegne bussijuht.