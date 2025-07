Mitmed perearstide makstavad dividendid küündivad ligi miljoni euroni

Pärnu Ristiku perearstikeskuse kasum veidi vähenes ja dividendidena maksti välja ligi 900 000 eurot, mullu oli dividenditulu veidi üle miljon euro. Edukas aasta oli ka Narva perearstikeskusel, mis maksis dividende välja ligi 810 000 eurot, 2023 aastal oli summa pea 90 000 eurot väiksem. Perearstikeskuse kaasomaniku Valentina Mišenkova sõnul on keskuse majanduslikul edul mitu põhjust.

"Enamus ruume asub meile kuuluvatel pindadel, meil kulub vähem raha üürile, ülalpidamiskulud on väiksemad. Selle pealt hoiame väga hästi kokku," ütles Mišenkova.

Tohtri sõnul kaubeldakse uuringute pakkujatelt soodushindu ning meedikute palgad on madalad ehk makstakse tervishoiu töötajate kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumpalka.

Perearstide seltsi juhi Elle-Mall Sadraku sõnul eeldab dividendide maksmine natukene koonerdamist, aga ka optimeerimist.

"On neid, kes maksavad väga kõrgeid turuväärtusele vastavaid palganumbreid ja teised siis optimeerivad sellega, et lubavad korra aastas sellist preemiat dividendi näol ja maksavad siis kollektiivlepingust ainult natukene rohkem palka," ütles Sadrak.

Lõviosa perearstide sissetulekutest tuleb tervisekassalt, aga perearstidel on võimalik lisa teenida, näiteks osaledes ravimiuuringutes või tehes väiksemaid protseduure, mida muidu tehakse haiglas. Sadraku sõnul sellist lisatööd soosib ka tervisekassa, sest ravijuhu hind tervisekeskuses väiksem kui haiglas.

"Mingite asjadega hakkab mängima see, et mida rohkem sa teed seda, seda kasumlikum sulle see on. Mida aktiivsemalt pisikirurgiat, teed günekoloogilisi protseduure, selliseid, mis on perearstidel lubatud, ehk mida aktiivsem sa ise oled, sealt on ka võimalus lisaraha juurde teenida," rääkis Sadrak.

Tervisekassa perearstiabi teenuse peaspetsialist Anu Valli ütles, et tervisekassa perearstide tuludel silma peal ei hoia.

"Meie otseselt sellesse ei sekku, kuidas asutus sisemiselt neid asju jagab, mida ta võtab välja dividendidena ja kuidas ta maksab palka. Meil on kulumudelis palgaraha tervishoiutöötajate kollektiivlepingust tulenevalt," sõnas Valli.

ERR küsis, et kui nii suur hulk raha jääb üle, siis äkki perearstid ei peakski tervisekassalt raha saama ja on võimalik majandada väiksemate summadega.

"Me täna vaatame niikuinii üle terve süsteemi, et neid võimalusi efektiivistada. Nagu ma ütlesin, meil ka perearstide rahastus on ülevaatamisel," lausus Valli.