Ansip kritiseeris Michali tegevust erakonnajuhina

"Kusagilt keskkontorist mingite koalitsioonide paika panemine, see ei lähe mitte," sõnas Ansip Delfi vahendusel.

Kohalike omavalitsuste puhul näeb endine peaminister, et inimestevahelised suhted võivad määrata rohkem, kui erakondlik kuuluvus. "Kohalikul tasandil on ikkagi asfalttee augud, torud-luuad, rehad-labidad. Igapäevaelu korralduslikud küsimused on vähem ilmavaatelised, kui nad on vabariigi valitsuse tasemel," ütles Ansip.

Ansipi hinnangul oli Tallinnas toimunu piinlik, kuigi süüd näeb ta selles ennekõike linnapea Jevgeni Ossinovskil (SDE). Tema sõnul tegi Michal siiski õigesti, et erakonna valijate ees neljapäeval vabandas.

Ansip märkis, et oli ka positiivne, et Michal erakonna juhina endist Tallinna abilinnapead Pärtel-Peeter Pere võimutülis üksi ei jätnud.

Ansipi meelest oleks pidanud asju Tallinna võimuliidus klaarima ilma skandaalideta ning tegema konkreetsed lepingud. "Et oleks kõigile osapooltele selge, milles kokku lepiti," ütles Ansip.