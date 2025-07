Intel loobus kiibitehase rajamisest Saksamaale

"Oleme otsustanud, et ei jätka varem kavandatud projektidega Saksamaal ja Poolas," ütles Inteli juht Lip-Bu Tanthe.

"Viimaste aastate jooksul on firma investeerinud liiga palju ja liiga vara, ilma piisava nõudluseta," lisas Lip-Bu Tanthe.

Inteli 30 miljardi euro suurune investeering Magdeburgi oleks olnud üks suurimaid EL-i kiibiseaduse alusel kavandatud projekte. Summast ligi kolmandiku moodustasid Saksamaa toetused.

Intel teatas juba 2024. aastal, et lükkab tehase ehitamise alustamist kahe aasta võrra edasi. Saksi-Anhalti liidumaa majandusminister Sven Schulze ütles nüüd, et Inteli viimane otsus ei tulnud üllatusena.

"Näib, et Intelil on väga suured sisemised väljakutsed. Nüüd on USA-s ka Trumpi Ameerika ennekõige filosoofia. Mõlemad on halvad eeltingimused, et Intel saaks teha investeeringuid Euroopasse," ütles Schulze.

Mitmed Saksa ökonomistid siiski tervitasid investeeringu tühistamist, kuna kavandatav projekt oleks vajanud ulatuslikku riigiabi.

"Valitsus peaks keskenduma sellele, et luua investeeringute jaoks õiged tingimused ning jätma turgude otsustada, millised majandusharud arenevad. Vastupidine lähenemisviis, kus poliitiliselt seatakse eesmärgid ja seejärel reguleeritakse neid toetuste ja määrustega, viib ummikusse," märkis Kieli Instituudi (IfW) teadur Stefan Kooths.