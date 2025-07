ERK kinnitas Tartu linnapeakandidaadiks Silver Kuusiku

Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) Tartu ringkond kogunes 28. juulil, et võtta vastu olulised otsused sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste eel. Kinnitati Tartu valimisplatvorm, mis tugineb juba veebruaris vastu võetud erakonna üldprogrammile "Näoga Eesti poole" ning esitati ERK Tartu linnapeakandidaadina Silver Kuusik.

Erakond teatas, et Tartu valimisprogramm seob linna ja riigi mõõtme, seistes kindlalt rahvuslike väärtuste, kohaliku elujõu ja peresõbraliku poliitika eest. Platvorm seab prioriteediks perede, mitte betooni eelistamise ning seab kahtluse alla suurprojektid, mille mõttekus rahvastiku vähenemise tingimustes on küsitav, märkis erakond pressiteates.

"Meie valik Tartus on lihtne, ent määrav: kas ehitada kivisse või investeerida peredesse," sõnas linnapeakandidaat Silver Kuusik.

"Tartu ei vaja rohkem betooni, vaid rohkem lapsi, tugevaid perekondi ja julgust öelda välja, et meie linn peab olema esimene koht Eestis, kus inimene loeb rohkem kui hoone. Me ehitame inimestesse. Kahjuks pole Tartu olnud laste- ja perekeskse poliitika eestvedaja, vaid tagatuli," lausus Kuusik.

EERK toob välja, et umbes 40 miljoni euro arvelt, mida plaanitakse linna poolt kulutada südalinna kultuurikeskuse rajamiseks, võiks hoopis välja töötada "Tartu paketi" noorte perede toetuseks, mis võiks sisaldada koduostutoetusi, sünnitoetusi ning lasteaia kohatasude kaotamist. Erakonna hinnangul oleks see tõeline investeering linna tulevikku, mis looks rohkem elu, mitte tühje saale.

Tartu ringkond kinnitas ka, et kohalik platvorm järgib erakonna laiemat sihti olla aus, printsipiaalne ja südamega Eesti eest – põhimõttekindlam kui Isamaa, sõbralikum kui EKRE.

"Me ei esita loosungeid, vaid pakume selgeid lahendusi. Tartu peab saama linnaks, kus lapsed sünnivad, kasvavad ja jäävad. Selle nimel seisame, ükskõik kui keeruline see tee ka poleks," lisas Kuusik.