Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Venemaa võimud lülitasid Rostovi oblastis interneti välja. Moskva tõi põhjuseks Ukraina droonide rünnakud, kriitikute hinnangul kruvib aga Kreml sõja kattevarjus kruve koomale.

Rostovi oblastis elavad inimesed ei saa luua internetiühendust ega kasutada digiteenuseid. Võimudel on selleks olemas ka ettekääne, väites, et pidid internetiühenduse katkestama Ukraina droonirünnakute tõttu.

Ukraina jätkab Rostovi taristu ründamist ning ka teisipäeval ründasid droonid oblasti peamist raudteesõlme. Ilma mobiilse interneti võrkudeta ei leia sellised droonid sihtmärgini jõudmiseks vajalikke andmeid, seega Venemaa lülitas lihtsalt interneti välja.

"Hoiatusi pole olnud, sellest on saamas uus reaalsus," ütles kohalik elanik ajalehele The Telegraph.

Samas piiravad võimud interneti kasutamist ka mujal riigis, seda mitte ainult Ukrainaga piirnevatel aladel, vaid ka rohkem kui kuue tuhande kilomeetri kaugusel rindejoonest. Sõltumatu seireprojekt Na Svjazi teatas, et Venemaal toimus ainuüksi juulis 2099 internetiühenduse katkestust, kolm korda rohkem kui juunis.

Vaatlejad leiavad nüüd, et Kreml üritab piirata riigis interneti kättesaadavust. Samal ajal piirab Vladimir Putini režiim veel välismaiste sõnumirakenduste kasutamist ning toob turule hoopis kodumaised rakendused.