X!

Venemaa lülitas Rostovi oblastis välja interneti

Välismaa
Sidemast
Sidemast Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Venemaa võimud lülitasid Rostovi oblastis interneti välja. Moskva tõi põhjuseks Ukraina droonide rünnakud, kriitikute hinnangul kruvib aga Kreml sõja kattevarjus kruve koomale.

Rostovi oblastis elavad inimesed ei saa luua internetiühendust ega kasutada digiteenuseid. Võimudel on selleks olemas ka ettekääne, väites, et pidid internetiühenduse katkestama Ukraina droonirünnakute tõttu. 

Ukraina jätkab Rostovi taristu ründamist ning ka teisipäeval ründasid droonid oblasti peamist raudteesõlme. Ilma mobiilse interneti võrkudeta ei leia sellised droonid sihtmärgini jõudmiseks vajalikke andmeid, seega Venemaa lülitas lihtsalt interneti välja. 

"Hoiatusi pole olnud, sellest on saamas uus reaalsus," ütles kohalik elanik ajalehele The Telegraph

Samas piiravad võimud interneti kasutamist ka mujal riigis, seda mitte ainult Ukrainaga piirnevatel aladel, vaid ka rohkem kui kuue tuhande kilomeetri kaugusel rindejoonest. Sõltumatu seireprojekt Na Svjazi teatas, et Venemaal toimus ainuüksi juulis  2099 internetiühenduse katkestust, kolm korda rohkem kui juunis. 

Vaatlejad leiavad nüüd, et Kreml üritab piirata riigis interneti kättesaadavust. Samal ajal piirab Vladimir Putini režiim veel välismaiste sõnumirakenduste kasutamist ning toob turule hoopis kodumaised rakendused.

Toimetaja: Karl Kivil

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

11:32

Nafta hind võttis suuna alla

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

11:16

Uuring: Pompei varemetes jätkus skvotterlik elu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

04:42

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris

07.08

Ekspert: Hiina ei saa lubada Venemaal sõda lõpetada

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Kreml: Putin kohtub lähiajal Trumpiga Uuendatud

06.08

Terviseamet oma suveseminari ära ei jäta

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Sõja 1261. päev.Ukraina droonid ründasid Krasnodari krais asuvat naftarajatist Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:15

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

loe: kultuur

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

09:41

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

loe: eeter

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

07.08

Dirigent Riivo Jõgi: muusika juurde jõudsin õnnetu juhuse ja saatuse tahtel

07.08

Professor: liiga jahe kontor võib tuua nohu ja radikuliidi

07.08

Tõnu Kaljuste: suutsime Royal Albert Hallis tekitada kammersaali tunnetuse

Raadiouudised

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

09:55

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (08.08.2025 09:00:00)

07.08

Päevakaja (07.08.2025 18:00:00)

07.08

Tallinna-Tartu maanteel on olnud neli aastat loomtuvastussüsteem

07.08

Tartu kortermajade kriisivalmidus on puudulik

07.08

Huvi doktoriõppe vastu on kasvanud

07.08

Transpordiamet otsib Koidula piiripunkti jäetud autoromude omanikke

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo