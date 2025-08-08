Arstid loodavad vähiravis edu saavutada tehisintellekti abil

Arstid loodavad vähiravis edu saavutada tehisintellekti arenduste abil. Need aitavad haigust varem ja täpsemini avastada ning ka täpsemini ravida.

Eesti meditsiinitehnoloogia iduettevõtte Better Medicine tuli sel kevadel välja maailma esimese kliiniliseks kasutuseks sertifitseeritud tehisaru rakendusega, mille abil neeruvähki tuvastada.

"Me oleme ehitanud süvaõppe tehisintellekti, mis vaatab radioloogilisi pilte, ja suudab sealt üles leida vähi, täpsemalt neeruvähi," lausus Better Medicine asutaja ja tegevjuht Priit Salumaa.

"Suurem osa neeruvähki leitakse juhuleidudena, sellepärast et sellel ei ole sümptomeid ja kui vähk leida varem üles, siis ravikulud ja mõjud inimesele on palju väiksemad," lisas ta.

Eestis diagnoositakse neeruvähk sageli alles III või IV staadiumis, kus ravivõimalused on piiratud. Varajases staadiumis on neeruvähk kirurgiliselt ravitav. Salumaa sõnul on eesmärk tehisaru kaasabil suurendada varases faasis vähi tuvastamist.

"Meie rakendus on mõeldud, et see muutub üldkontrolli osaks. Kui tehakse üks skänn, näiteks EMO-s või mingil muul põhjusel, siis sellele vaatab ka tehisintellekt otsa, et ükski tuumor, ükski paha kasvaja ei jääks kahe silma vahele," üles Salumaa.

Mammograafia kliinikus on juba poolteist aastat kasutatud Prantsusmaa ettevõtte tehisintellekti lahendusi rinnavähi tuvastamiseks. Tehnoloogia ei asenda arsti, vaid abistab, pakkudes lisa silmapaari.

"Mammograafi vaatamisel, rinnavähi skriiningu mammograafide hindamisel vaatame niimoodi, et vaatame kahe radioloogi poolt ja tehisintellekt annab oma kolmanda arvamuse, mida me arvestame, aga alati otsus jääb radioloogile," lausus mammograafia kliiniku ülemarst Marina Astapova.

Radioloogi doktor Astapova sõnul on tehisintellekti kasutamisega muutunud töö tulemuslikumaks ja diagnoosid täpsemaks, mis tähendab, et patsientide mittevajalikke tagasikutsumisi on vähem.

"Vähkide tuvastamise määr on hüppeliselt tõusnud viimase aasta jooksul. See tähendab seda, et me oma töös läksime rohkem kontsentreeritumaks," ütles Astapova.

Regionaalhaigla onkoloog-ülemarst, vähiliidu president Vahur Valvere sõnul on tehisintellekti peamine eelis kiirus ja suurte andmebaaside läbitöötamisevõime.

"Tehisintellekti kasutamine vähidiagnostikas ja -ravis on kiiresti arenev valdkond nii maailmas kui ka Eestis. Kindlasti kasutamisala laieneb, lisanduvad teised paikmed nii piltdiagnostikas, kindlasti üha enam hakatakse kasutama kiirituravi planeerimisel, ka patsientide seisundi jälgimisel," ütles ta.

"Ja suurem perspektiiv on personaalmeditisiinis, kui me räägime genoomiandmete töötlemisest, kus andmemahud on suured, seal tehisintellekt aitab palju raviotsuse tegemisel ja ravisoovituse andmisel," lisas Valver.

Tehisintellekti lahenduste kasutamine meditsiinivaldkonnas vajab ka arutelusid eetika ja seaduste üle.