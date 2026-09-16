Sanders ja Bannon asuvad poliitilise spektri vastaspooltel, kuid mõlemad esinesid Washingtonis konverentsil, mille korraldas mittetulundusühing Future of Life Institute. Ühing, mida juhib Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) füüsik Max Tegmark, keskendub võimsatest tehnoloogiatest tulenevate eksistentsiaalsete riskide vähendamisele.

Mehed ei astunud koos lavale, kuid nende järjestikused sõnavõtud rõhutasid teravalt poliitiliselt lõhenenud Washingtonis haruldast vasak- ja parempoolsete seisukohtade lähenemist tehisaru riskide osas.

Nende sõnavõtud toimusid ajal, mil arutelu AI kasutuselevõtust tekkivate riskide üle on tihenenud seoses mitmete suurte tehisaru laborite töötajate tagasiastumisega, kes on viidanud ohutusprobleemidele.

Tagasiastumised järgnesid tehisaru ettevõtte OpenAI avalikustatud infole, et tehisaru agentide parv, mis on iseseisvalt tegutseda suutvad tehisintellekti programmid, pani juulis toime volitamata sissetungi avatud lähtekoodiga platvormile Hugging Face. See juhtum tekitas laialdast muret kiiresti areneva AI-tehnoloogia pärast.

Vermontist pärit sõltumatu senaator Sanders, kes teeb koostööd demokraatidega, ütles, et tehisaru arendamise otsuseid on teinud käputäis maailma rikkaimaid inimesi, nimetades teiste seas Elon Muski, Mark Zuckerbergi ja Jeff Bezost.

"Otsuseid tehisaru kohta peab tegema selle riigi rahvas, mitte ainult käputäis oligarhe," ütles ta.

Sanders teatas, et kavatseb esitada seaduseelnõu, et püsivalt keelustada tehisliku superaru arendamine, võrreldes selle kujutatavat ohtu tuumarelvadega.

"Tehislik superaru on sarnaselt tuumarelvadega oht inimkonnale ning sellesse tuleb ka vastavalt suhtuda," ütles ta.

Rääkides Hiinast, USA peamisest konkurendist tehisintellekti vallas, kutsus Sanders üles diplomaatiale, õhutades president Donald Trumpi pidama president Xi Jinpingiga läbirääkimisi laiaulatusliku lepingu üle, et peatada AI arendamine ja keelustada superintellekt.

Xi Jinping saabub juba septembris Washingtoni, kus ta peab tippkohtumise Trumpiga.

Sanders tõi paralleeli tuumarelvastuse piiramise lepingutega, mille endine USA president Ronald Reagan sõlmis 1980. aastatel Nõukogude Liidu liidri Mihhail Gorbatšoviga.

Bannon lükkas selle lähenemisviisi tagasi, kutsudes Ühendriike üles läbirääkimiste asemel Hiina tehisaru sektoriga kõik sidemed täielikult katkestama.

Ta ütles, et Washington peaks takistama Hiina juurdepääsu kõige moodsamatele kiipidele, keelama Hiina kodanikel töötada USA AI-laborites ning blokeerima Hiina ettevõtete juurdepääsu Ameerika kapitaliturgudele.

"Me peaksime nüüd eraldama AI ökosüsteemi iga tahu Hiina Kommunistlikust Parteist," ütles Bannon, võrreldes olukorda Nõukogude Liidu ohjeldamispoliitikaga külma sõja ajal.

Bannon, kes oli Trumpi esimesel ametiajal Valge Maja strateeg, nimetas tehnoloogiatööstuse juhte ebausaldusväärseteks tegelasteks, kes on alles hiljuti hakanud toetama suuremat ettevaatlikkust oma valdkonnas.

"Oligarhide juttu ei saa kunagi usaldada, sest nad on alati ebaausad ja valetavad," ütles Bannon.

Ta lisas, et tehisintellekti ettevõtetel pole elujõulist äriplaani ning nad pöörduvad päästepakettide saamiseks Ameerika rahva poole, hoides samal ajal kogu kasumi endale.

Samuti kritiseeris ta tema sõnul ebaausat tööstuse retoorikat, mis tembeldab igasuguse tehisaru suhtes ettevaatlikkuse ebapatriootlikuks.

"Kui sa pole kiirendamise pooldaja, oled Ameerika-vastane... oled Hiina Kommunistliku Partei poolt," ütles Bannon, pilgates sellist argumentatsiooni.

Vaatamata nende poliitilistele erinevustele tõi Bannon oma ebatõenäolise üksmeele Sandersiga esile kui tõendi kaalul oleva olukorra tõsidusest.

"Ma ei usu, et leiduks kahte veendunumat oma leeri esindajat kui Bernie Sanders vasakul ja mina paremal," ütles ta. "Me peame sellest kõrgemale tõusma. See on ajaloo pöördepunkt."

President Trump on nimetanud selliseid tehisaru vastaseid hoiatusi pettuseks ning lükanud tagasi üleskutsed rangemaks järelevalveks.