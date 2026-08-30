Reklaaminduses kohtab tehisaru kasutamist üha enam

"Ka tehisaru tööriistad hinnaga maksavad. Kulu tekib inimeste koolitamisest, et seda tööriista kasutada. On ka juhtumeid, kus lihtsam on minna välja ja teha foto, kuid inimesed veedavad tunde, et saada õiget käsku. Selles valemis on tehisaru kasutamine kallim," märkis Haldna.

Maxima teeb aastas umbes 300 erinevat kampaaniat, milles kasutatakse tehisintellekti.

Maxima müügi- ja turundusjuht Jaanika Terasmaa sõnul on nende ootus agentuurile, et see on kaasaegne, jälgib uusi trende ja leiab uusi ideid. Tehisaru on lihtsalt üks uus võimalus. "Teine asi, mida tehisaru meile kui kliendile annab, on see, et agentuur tuleb igale koosolekule juba elusa ideega, sest on suutnud tehisaruga teha kiirklipid, milline võiks välja näha uus reklaamkampaania," ütles Terasmaa.

"Kahjuks või õnneks reklaamiagentuur koosneb inimestest, nii et meie seda hinnakirjast ei tunneta, küll aga näeme paremat ja huvitavamat kvaliteeti sisus," lisas Terasmaa.

Loovisikud rõhutavad, et tehisaru peaks jääma tööriistaks, mitte saama ise lõpptulemuseks. Hea reklaami puhul vaataja tehisaru ei märkagi.

Reklaamiagentuuri Kala Ruudus loovjuht Kent Raju nentis, "et me ei lähtu sellest, et hakkame kirjutama käsku, vaid mõtleme idee välja, mis on brändile õige, ning vaatame, mis on parim tee selleni jõuda. Tehisaru on küll komponendina eri protsessides, aga mitte oluline osa päevast."

"Mul on halb vaadata tehisaru prahti – materjali, kus näiteks restoranis on menüü pildid tehtud tehisaruga –, et milleks? Sul on võimalik teha päris pilt päris toidust, aga tuli tehisaru ja see tundub vale kasutus," sõnas Raju.

Muusik Mikk Saar ehk Planeet on üks artiste, kellel on tehisaruga olnud halvad kogemused. Tehisintellekt on loonud moonutatud näoga või vigase tekstiga reklaami. Nüüd soovib ta, et tehisaruga tehtud reklaamid temaga enne kooskõlastataks.

"Pidu ära ei jää, aga kui plakat on tehtud tehisaruga ja kõik on moonutatud, siis mina sotsiaalmeedias ei jaga – mis tähendab, et korraldaja kaotab," lausus Saar. "See ei lähe minu brändikuvandiga kokku."

"See ei ole kontroll, vaid kooskõlastamise ettepanek: vaatame koos üle, küsi nõu ja abi," selgitas artist.

Vanamoodne reklaam on aga tasapisi tagasi tulemas.

"Väga populaarseks on muutunud see, et paned välja reklaami ja näitad, et tegid selle päriselt," ütles turundajate liidu tegevjuht Anniken Haldna. See võib saada sama palju vaatamisi kui reklaam ise.