X!

Sutt: meretuuleparke edaspidi vähempakkumisega ei rajata

Majandus
Foto on illustratiivne. Meretuulepark.
Foto on illustratiivne. Meretuulepark. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR
Majandus

Meretuuleparke ei rajata tulevikus vähempakkumise skeemiga, ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt pärast kohtumist Eesti energiaettevõtete ja tuuleenergia assotsiatsiooniga.

Seni on kasutatud uute tuuleenergia projektide rajamiseks vähempakkumise skeemi, mille järgselt saavad riiklikule taastuvenergia turule pakkujateks odavaima hinnaga tootjad.

Sutt selgitas, et kohtumise eesmärk oli vaadata Eesti energiaturu vaatenurgast meretuuleparkide projekteerimist. Tema sõnul pole riik pole öelnud, et meretuuleparke ei tule, vaid sellise rahastusskeemiga enam ei tule.

"Meretuuleparkide küsimus on hetkel rahastusmudelis ja praegusel kujul rahastusskeemi ei tule, töötatakse finantsgarantiide lahenduste kallal," selgitas Sutt.

Sutt rääkis, et finantsgrantiide süsteemide kallal töötab ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EISA) ning on räägitud arengupankadega.

"Kui oleme kuhugi jõudnud, siis saame täpsemalt kommenteerida," lisas Sutt.

Suti nõuniku Mattias Tammeti sõnul jätkub samas meretuuleparkide planeerimine. "Loomulikult jätkavad nii riik kui ettevõtjad. Kindlasti tuleb neid arutelusid ka edaspidi. Nii ministri osalusel kui ilma" selgitas ta.

Suti sõnul on tegelikult Eesti turul ruumi nii tuuma- kui ka tuuleenergiaks.

Kohtumisel osalesid kliimaministeeriumi, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni, Enefit Greeni, Ingnitise, Tuul Energy, Utilitas Windi, Ocean Connect Energy ja Summiti esindajad, ütles Tammet ERR-ile.

Veebruaris otsustas eelmine valitsus mitte toetada kuni 2,6 miljardi euroga meretuuleparkide rajamist. Sutt ütles juba juunis, et meretuuleparkide vähempakkumist ei tule. Kliimaministeeriumi asekantsleri Jaanus Uiga sõnul uusi meretuuleparke lähima 10–20 aasta jooksul Eestisse tõenäoliselt ei rajata. 

Toimetaja: Liisa Matsar

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:50

Narva ooperipäevade etendused toimuvad Kreenholmi tööstusalal

14:50

Eesti koolides õpetatakse 23 võõrkeelt

14:50

Nurme farmi sead lähevad hukkamisele

14:31

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

14:28

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

14:14

Guzanova kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tallinnas Uuendatud

14:08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

14:03

Mercedese tegevjuhi väitel võib Euroopa autoturg saastepiirangu korral kokku variseda

13:53

Galerii: endised peaministrid kohtusid Rüütelkonna hoones

13:48

Sutt: meretuuleparke edaspidi vähempakkumisega ei rajata

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

09:50

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis Uuendatud

12:33

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

11.08

Sõja 1265. päev: Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

13:10

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

11.08

Toimetulekutoetust saavad peamiselt töötud, lastega pered ja üksikvanemad

11.08

Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

11.08

Nädalavahetusel suri Läti teedel viis inimest

ilmateade

loe: sport

14:31

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

13:05

Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

12:12

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

loe: kultuur

14:28

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

14:08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

13:14

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

loe: eeter

12:25

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

12:04

Verekeskuse juht: doonorite loovutatud verest teeme erinevaid veretooteid

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

Raadiouudised

12:25

Tartu vallavolikogu valimistel rõhuvad põhilised jõud vastandumisele

12:25

Lätis algas kohtuprotsess riigi ajaloo suurimas rahapesujuhtumis

12:20

Raadiouudised (12.08.2025 12:00:00)

10:30

Metsatöösturid ja riik tõlgendavad Euroopa Kohtu seisukohta pesitsusrahu ja raietööde peatamise kohta risti vastupidi

09:20

Raadiouudised (12.08.2025 09:00:00)

11.08

Päevakaja (11.08.2025 18:00:00)

11.08

Musta Kasti uus lavastus põhineb tõestisündinud lugudel

11.08

Tallinn tahab vähekindlustatutele saada kortermajade renoveerimiseks toetust

11.08

Maismaapiirile paigaldati tõkked kiireks piiri sulgemiseks

11.08

Pakosta meelest tuleks tõsta toimetulekutoetust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo