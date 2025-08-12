Mercedese tegevjuhi väitel võib Euroopa autoturg saastepiirangu korral kokku variseda

"Peame tegema reaalsuskontrolli. Vastasel juhul sõidame täiskiirusel vastu seina," ütles Ola Källenius Saksa ärilehele Hendelsblatt antud intervjuus.

Källenius, kes on ka Euroopa Autoliidu (ACEA) president, soovitas poliitikutel mitte määrata uute sisepõlemismootoriga autode keelule konkreetset lõppkuupäeva, vaid pigem stimuleerida elektriautode müüki madalate elektrihindade abil laadimisjaamades ja maksusoodustuste abil.

Vastasel juhul kaotab Euroopa autotööstuse oma majandusliku jõu, leidis ta. Lisaks ostavad paljud tarbijad tõenäoliselt sisepõlemismootoriga autosid vahetult enne 2035. aastat. "See ei tee kliimale head," tõdes Källenius.

Süsinikdioksiidi (CO₂) kärpe-eesmärgid koos USA kõrgete tollide ja tarbijate jätkuva vastumeelsusega avaldavad survet nii Mercedesele kui ka paljudele konkurentidele, märkis Handelsblatt. Autofirmade kasum langeb drastiliselt. Seetõttu taganeb Källenius ka enda alustatud Mercedese kui luksusautode rõhutamise strateegiast, mis on põhjustanud arusaamatust nii töötajate kui klientide seas, lisas leht.

"Meie tööstusharu kogeb samaaegselt tugevat vihma, rahet, torme ja lund. Autotootmine on raskem äri kui kunagi varem," ütles Källenius. Samal ajal tunnistas ta, et Mercedese pakkumine elektriautode osas, näiteks keskklassi segmendis, on seni olnud ebapiisav. Ettevõte täidab nüüd seda lõhet, alustades elektrilise GLC ja elektrilise C-klassiga. "Sellega läheme pealetungile," lubas ta.