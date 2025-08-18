X!

Pärnusse lisandub järjest uusi padeliväljakuid

Foto: Jonas/Pixabay
Viimasel paaril aastal on Eestis kogunud populaarsust padelimäng ning padeliväljakuid tuleb kõikjal aina juurde. Padelientusiastid usuvad, et tegu ei ole ajutise moeröögatusega ning mõne aasta pärast ei pea väljakuid kokku pakkima hakkama.

"Padel on nii populaarne ala praegu kogu maailmas. Nõudlust on jagunud kõvasti. Sõltub ilmast, aga nii kui ilm on ilus, on väljakud inimesi täis," sõnas Killingpadel OÜ juhatuse liige Mait Künnap.

Lühikese ajaga on Pärnusse tulnud padeliväljakuid juurde mujalegi ja neid lisandub veelgi. Kuigi esimesed padeliväljakud tekkisid Eestisse juba rohkem kui viis aastat tagasi, kasvas selle Mehhikost pärit mängu vastu huvi plahvatuslikult paar aastat tagasi.

"Siis ta sai kuidagi väga popiks, sest maailmas hakkasid kuulsused seda mängima. Padel on populaarne ka sellepärast, et teda on lihtne mängida, teda lihtne alustada ja ta on väga seltskondlik ja lõbus mäng," sõnas Künnap.

"Padel on maailma parim stressiravim. Et kõik, kes tunnevad, et nad on kuidagi stressis, üle töötanud, väsinud, kurnatud, siis proovige padelit. See on lihtsalt ülilahe mäng. See on täielik sõltuvus," rääkis Ketlin.

"Hetkel on meil kolm siseväljakut, aga neljas tehakse juurde sel aastal sellepärast, et saaks suuremaid üritusi korraldada. Padel võidab populaarsust. Kui võrrelda padelit nüüd tennisega, siis ütleme, et kümme uut huvilist on padelis, aga vaid üks on tennises. See vahe on nii suur juba," rääkis Pärnu tennisekeskuse padeli- ja tennisetreener Sirli Laur.

"Me alustasime kahe väljakuga viis aastat tagasi. Esimesed aastad olid okei, saime hakkama, aga nüüdsest on nii populaarseks läinud, et pidime kaks tükki juurde ehitama," sõnas Padel Sharki padelitreener Rasmus Orrav.

Treenerid usuvad, et huvi padeli vastu on tõusuteel ja Eestis on uutele väljakutele ruumi veel küllaga. Seda, et suur huvi padeli vastu on vaid ajutine trend, ei usuta.

"Mina ei usu, et ta moeröögatus on selles mõttes, et inimene ikkagi tuleb oma vabast ajast meeldivalt aega veetma sõpradega koos ja siit on alati võimalik uusi tutvusi leida. Ta on lihtsalt nagu selline mõnus uus spordiala," ütles Laur.

"Kindlasti jääb padelihuvi pikemaks püsima. Välismaal, näiteks naaberriik Soomes, on padel juba üle 20 aasta olnud," ütles Orrav.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

