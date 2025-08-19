Politsei reageeris suurte jõududega Iisraeli vastasele loosungile aknal

Politsei reageeris teisipäeval Tallinnas Kalamajas asuva maja aknast välja rippunud Iisraeli vastase loosungi eemaldamiseks patrulliga. Politsei sõnul keeldus loosungi paigaldanud mees seda eemaldamast ning muutus politseinike suhtes agressiivseks ja seetõttu tuli kohale veel politseinikke.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Vaiko Vaher ütles ERR-ile, et politsei sai teisipäeval kell 13.17 väljakutse Kalamajja Suure-Laagri tänavale, kus teataja sõnul on lasteaia vastas asuva maja külge pandud kogukonda häiriva sõnumiga plakat "Fuck Israel".

Politsei pressiesindaja ütles, et esmalt läks kohale esimene patrull, kes pidas vajalikuks kohale kutsuda politsei välijuhi. Seejärel saabus sündmuskohale ka kolmas patrullauto.

"Patrull reageeris sündmuskohale ning politseinikud püüdsid korduvalt meest veenda ise plakatit maha võtma, kuid 51-aastane mees keeldus seda tegemast. Mees proovis vestlusest eemalduda ning kui politseinikud palusid mitte lahkuda, muutus mees agressiivseks ning tõukas politseiametnikku. Kinnipidamise käigus sülitas mees politseiniku suunas," rääkis Vaher.

Vaher märkis, et politsei on alustanud väärteomenetlust võimuesindaja solvamise paragrahvi alusel.

"Plakat paiknes teisel korrusel, mistõttu palus politsei päästeametit appi, et redeliga ropu sisuga plakat eemaldada," sõnas Vaher.

"Iga inimene võib oma meelsust avaldada, kuid seda tuleb teha rahumeelselt, lugupidavalt ning mitte roppusi kasutades," lisas Vaher veel.

Sotsiaalmeedias levis ka kohaliku elaniku filmitud video, kus oli näha politseibussi, seitset-kaheksat politseinikku, kiirabi ja pääste redelautot.